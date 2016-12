Επίσκεψη του γ.γ. Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού στη Λέσβο, στο Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων KARA TEPE και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Επίσκεψη του γ.γ. Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού στη Λέσβο, στο Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων KARA TEPE και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς.

Με σχεδιασμένη και συστηματική κυβερνητική παρέμβαση, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δίνεται τέλος στην εγκατάλειψη στην οποία είχε αφεθεί ο αθλητισμός στο Βόρειο Αιγαίο. Το σχέδιο αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών στα νησιά εξελίσσεται ομαλά, ξεπερνώντας δυσκολίες που προκύπτουν από την νησιωτικότητα και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Στα πλαίσια αυτά, μετά την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016 μιας σειράς έργων στην Ικαρία και τη Σάμο, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού στη Λέσβο.

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, ο Ι. Συναδινός επισκέφθηκε αθλητικούς χώρους τόσο στην πόλη όσο και σε χωριά της βόρειας Λέσβου. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το γήπεδο της Μυτιλήνης, το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης, το γήπεδο στο Κάτω Τρίτος, το στάδιο της Καλλονής, τα γήπεδα στην Πέτρα, στο Μόλυβο και τη Στύψη και κατέληξε σε αυτό της Θερμής.

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, ο γ.γ.Α. συνοδευόμενος κι από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πάλλη, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης, είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ. Γιαννέλη, τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Σ. Γαλληνό και την Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Χ. Καλογήρου.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε με τον Δήμαρχο Λέσβου κ Σ. Γαλληνό, ανακοινώθηκε η ένταξη της κατασκευής του νέου κολυμβητήριου Λέσβου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΑ για το 2017 και η έναρξη μιας στενής συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και του Δήμου για τον αθλητισμό στο νησί της Λέσβου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο γ.γ.Α. Ιούλιος Συναδινός είχε πολύωρη συνάντηση, με δεκάδες εκπροσώπους και παράγοντες τοπικών αθλητικών σωματείων και όλων των αθλημάτων, σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης.

Τέλος, επισκεπτόμενος το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων KARA TEPE παρέδωσε αθλητικό υλικό εκ μέρους της γ.γ.Α. για τα εκατοντάδες φιλοξενούμενα παιδιά.

Ο γ.γ.Α. Ιούλιος Συναδινός, μετά το τέλος της διήμερης επίσκεψης στη Λέσβο, έκανε τις παρακάτω δηλώσεις:

«Τα νησιά του Β. Αιγαίου και ο αθλητισμός σε αυτά ήταν εγκαταλειμμένος από προηγούμενες κυβερνήσεις σε εγκληματικό βαθμό. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα επίσημα στοιχεία, που μαρτυρούν ότι το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στη τελευταία θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, όσον αφορά στην αναλογία αθλητικών χώρων ανά κάτοικο. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και να δω αθλητικούς χώρους σε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της Λέσβου. Η κατάσταση τους δεν είναι καθόλου καλή και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ξέρω πολύ καλά ότι έχετε ακούσει ειδικά για τα αθλητικά έργα πολλά “θα” τα τελευταία χρόνια, αλλά από πράξεις τίποτα.

Η σημερινή κυβέρνηση ήδη υλοποιεί συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάταξη της κατάστασης. Με τον Δήμο Λέσβου, συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε από κοινού ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού έτσι ώστε μέσα στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια, όλα τα γήπεδα να έχουν βελτιωθεί και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτό ξεκινά άμεσα στο 2017.

Ανακοινώνουμε λοιπόν ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του ανοιχτού κολυμβητηρίου, στον χώρο που ήδη έχει υποδείξει ο Δήμος Λέσβου. Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι από το Π.Δ.Ε. του 2017 και αυτό που περιμένουμε, είναι ο δήμος να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μελέτες, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2017 και να ξεκινήσει.

Επίσης, από την σημερινή μας επίσκεψη φάνηκε η αντικειμενική ανάγκη να αποκτήσει το νησί ένα κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών. Προφανώς, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει άμεσα, από τη στιγμή που η τοπική κοινωνία προτάσσει την κατασκευή του κολυμβητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Λέσβου πρέπει να έχει την απαραίτητη ετοιμότητα – και εμείς μπορούμε να τον στηρίξουμε σε αυτό – έτσι ώστε, με την εξέλιξη του έργου κατασκευής του κολυμβητηρίου, να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή και του κλειστού γυμναστηρίου. Είναι αδιανόητο το μεγαλύτερο νησί της χώρας, μετά την Κρήτη, με περισσότερους από 86.000 κατοίκους να μη διαθέτει κολυμβητήριο και κλειστό γυμναστήριο, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών που ανήκουν στο παρελθόν.

Τέλος, είναι εντυπωσιακή η εγκατάλειψη των αθλητικών χώρων στη περιφέρεια του νησιού, όπου κυριαρχούν τα χωμάτινα και ακατάλληλα γήπεδα, στα οποία αθλούνται εκατοντάδες παιδιά. Η παρέμβαση της γ.γ.Α. με έργα μικρότερης εμβέλειας, βάσει σχεδίου και με την αναγκαία συνεργασία του Δήμου Λέσβου, είναι δεδομένη.

Ο αθλητισμός, κατέχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στο ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για τα νησιά μας, που ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Νίσυρο και αποτελεί μέσο για την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη των νησιών μας.»

πηγη : From: Grafeio Typou [mailto:press@gga.gov.gr]

Sent: Thursday, December 22, 2016 11:15 AM

Subject: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-12-2016

Share This Post FacebookTwitterGoogle1EmailDiggGoogleRedditYahooBloggerRSS