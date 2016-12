Στο λιμάνι της Ρόδου το πλοίο ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ λόγο καιρικών συνθηκών .

H ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το Ε/Γ-Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, παραμένει στο λιμένα της Ρόδου.

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες το πλοίο θα επανέλθει στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων του από τη Δευτέρα 02/01/2017:

Αναχώρηση από λιμένα Ρόδου 05:25 προς Χάλκη – Διαφάνι – Κάρπαθο – Κάσο – Σητεία – Ηράκλειο – Ανάφη – Θήρα – Μήλο – Πειραιά.

