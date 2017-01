ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016 ,ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11 -1-201 7

Ώρα αποστολής: 11.00

Τον καθιερωμένο απολογισμό του έργου της για τον Δεκέμβριο του 2016, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια των σταθερών καθημερινών ελέγχων βασικών οδών του ιστορικού κέντρου της πόλης και επιλεγμένων οδών στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και κατά τη διεκπεραίωση των 308 καταγγελιών (τηλεφωνικών και ψηφιακών) που δέχθηκε η Υπηρεσία, βεβαιώθηκαν 7.210 τροχονομικές παραβάσεις. Ακόμη, διενεργήθηκαν 157 έκτακτοι έλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 91 παραβατικές επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν 107 πλημμεληματικές και πταισματικές παραβάσεις.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν 10 διοικητικές κυρώσεις, ενώ εξετάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν 370 ενστάσεις – αιτήματα πολιτών και 1.160 λοιπές διοικητικές πράξεις.

Μέσα στον ίδιο μήνα και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες τροχονομικές, αστυνομικές και υγειονομικές αρχές, διατέθηκε προσωπικό της Υπηρεσίας για τη διενέργεια 28 κοινών δράσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αστυνομία, σε συναρμοδιότητα με την ΕΛ.ΑΣ., εξυπηρετεί μέσω τηλεφωνικού ραντεβού στον αριθμό 2313-317933, περιπτώσεις βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής κατ’ οίκον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν 302 επισκέψεις με τις αντίστοιχες θεωρήσεις να φτάνουν τις 643 και στις δύο βάρδιες, με μέγιστο χρόνο αναμονής τις δύο ημέρες.

