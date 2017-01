Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ,Σχετικά με την καταγγελία από το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Βύρωνα»

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

Μ.Κ.Ο. PRAKSIS :

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την καταγγελία από το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Βύρωνα»

Σήμερα 11/01/2017 δημοσιεύτηκε στον τύπο καταγγελία από το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Βύρωνα, για καταγραφή περιστατικού ψώρας στο ξενοδοχείο MARATHON BEACH στη Νέα Μάκρη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υλοποιεί η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS

Η PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, φιλοξενεί σήμερα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο 215 πρόσφυγες.

Θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε πως η καταγγελία δεν ευσταθεί καθώς κανένα περιστατικό ψώρας δεν καταγράφεται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

Η ψώρα είναι μια μεταδοτική πάθηση του δέρματος, που προκαλείται από το άκαρι (εκτοπαράσιτο) της ψώρας (Sarcoptes scabiei var. hominis). Θεραπεύεται δε σε σύντομο χρονικό διάστημα εφόσον ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπεία και τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής έτσι όπως ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επιπλέον η καταγραφή ενός και μόνο κρούσματος δεν συνιστά συνθήκες πανδημίας.

Σχετικά με την αναφορά της καταγγελίας στην χρηματοδότηση των ΜΚΟ η PRAKSIS έχει καταστήσει ξεκάθαρους τους τρόπους και τα μέσα χρηματοδότησης των δράσεων της, μέσω της δημοσίευσης των ετήσιων αναφορών, στην επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως από την ίδρυση της οργάνωσής μας μέχρι και σήμερα είμαστε διαθέσιμοι προκειμένου να απαντήσουμε σε κάθε θέμα που προκύπτει και σχετίζεται με τα προγράμματα που υλοποιούμε.

From: press PRAKSIS [mailto:presspraksis@gmail.com]

Sent: Thursday, January 12, 2017 9:58 AM

Share This Post FacebookTwitterGoogle1EmailDiggGoogleRedditYahooBloggerRSS