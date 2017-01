Ομήρου Οδύσσεια : Αναζητώντας την Ιθάκη . Εκπαιδευτική δράση για τους μικρούς φίλους του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ομήρου Οδύσσεια: Αναζητώντας την Ιθάκη

Μια εκπαιδευτική δράση για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών

Mία ασυνήθιστη εκπαιδευτική δράση για τους μικρούς φίλους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017 στην Πανεπιστημιούπολη.

Αυτήν τη φορά το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου θα φέρει κοντά σε απόφοιτους και το ευρύ κοινό ένα πραγματικά διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Τα παιδιά, μέσα από την Οδύσσεια και τις περιπέτειες του Οδυσσέα, θα γνωρίσουν βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων και θα δουν μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης. Θα καταλάβουν μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι βασικές διαφορές Ηγέτη και Μάνατζερ.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία για να λαμβάνουμε πιο αξιόπιστες αποφάσεις; Τι σχέση μπορεί να έχει η θεωρία του Χάους, ο αλγόριθμος Σακιδίου και ο δυναμικός προγραμματισμός με τον Οδυσσέα; Ο Οδυσσέας ήταν καλός ηγέτης; Τι θα έκανες άραγε εσύ στη θέση του;

Την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017 στις 11 το πρωί οι μικροί φίλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν τρείς ολόκληρες ώρες σε ένα φρέσκο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να «ακονίσουν» τη σκέψη και την κρίση τους με έναν εξαιρετικά ευχάριστο τρόπο.

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος, Αλέξανδρος Παπανδρέου, είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ και υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας στο ΕΚΦΕ «Δημόκριτος» στο εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας.

Είναι ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Χαρισμάθεια» το οποίο μεριμνά για την ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών και την διάδοση της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. Έχει στήσει τα πρώτα προγράμματα στην Ελλάδα τα οποία απευθύνονται σε χαρισματικά παιδιά και τα διαχειρίζεται από το 2012. Ήταν αντιπρόεδρος της ελληνικής Mensa (2011-2014), μέλος της International Mensa Gifted Youth Committee (2012-2016) και Leadership Ambassador (2014-2015). Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, κάνει μαθήματα, δίνει διαλέξεις, κάνει επιμορφώσεις, συμβουλευτική γονέων αλλά και mentoring σε νέους και παιδιά.

Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου είναι, επίσης, ιδρυτής της εταιρείας Learning Out of the Box, η οποία παρέχει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά μέσω διαδικτύου. Στα ενδιαφέροντα του είναι οι αλγόριθμοι, η φιλοσοφία, η φυσική, τα ταξίδια, η συγγραφή βιβλίων και η σκηνοθεσία. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια και δεκάδες δημοσιευμένα άρθρα, ενώ συντηρεί και το προσωπικό του blog.

Για κρατήσεις επισκεφτείτε την σελίδα του Γραφείου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy/alumni

Πληροφορίες: τηλ. 22894356, ηλεκτρονική διεύθυνση: alumni@ucy.ac.cy και https://www.facebook.com/UniversityofCyprusAlumni/

