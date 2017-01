H συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου στο «‘Εθνος της Κυριακής». (Ενθετο )

η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου στο «‘Εθνος της Κυριακής»σε PDF ⇒. ΕΔΩ

ΠΗΓΗ : From: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης [mailto:press.ypan@gmail.com]

Sent: Saturday, January 7, 2017 10:28 AM

Share This Post FacebookTwitterGoogle1EmailDiggGoogleRedditYahooBloggerRSS