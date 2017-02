η ανεργία και η απληρωσιά τσακίζουν κόκκαλα,

Ορθώνουμε Τείχος Αλληλεγγύης και Αγώνα Ενάντια στις Απολύσεις και την Εργοδοτική Τρομοκρατία

Τη στιγμή που η ανεργία και η απληρωσιά τσακίζουν κόκκαλα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και γνωστοί μεγαλοεργοδότες προχωρούν σε χιλιάδες, νέες απολύσεις σε όλους τους κλάδους.

Μόνο τις τελευταίες μέρες είχαμε απολύσεις σε Τρόφιμα (Εταιρία Κανάκης), Μεταφορές (Εταιρία Κασουδάκης), Υγεία (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, του Αποστολόπουλου) και σε δεκάδες ακόμη εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Ενώ ΣΕΒ, εφοπλιστές, τραπεζίτες, ξενοδόχοι και λοιποί μετράνε νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές που τους δίνει η Κυβέρνηση, την ίδια στιγμή, αξιοποιούν την κατάσταση που διαμορφώνεται από Κυβέρνηση-ΕΕ για να επιβάλλουν ακόμη χειρότερες εργασιακές συνθήκες στους χώρους δουλειάς.

Οι εργοδότες, μπροστά στη νέα επίθεση που ετοιμάζεται, θέλουν να πνίξουν κάθε φωνή που εναντιώνεται στα σχέδια τους και παίρνουν μέτρα ενάντια στην οργάνωση της εργατικής τάξης. Θέλουν να προλάβουν την έκφραση της αγανάκτησης και της οργής των εργαζομένων, που σιγοβράζει και διογκώνεται καθημερινά. Για αυτό έχουν βάλει στο στόχαστρο κάθε προσπάθεια οργάνωσης των εργαζομένων, το χτύπημα των συνδικάτων και των εργαζομένων που αντιστέκονται.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν αποφασιστική απάντηση στα σχέδια των εργοδοτών.

Κανείς εργαζόμενος μόνος του!

Κάθε απόλυση πρέπει να βρει απέναντι της ένα τείχος εργατικής, ταξικής Αλληλεγγύης!

Κάθε χώρος δουλειάς να γίνει κέντρο μάχης και αγώνα!

Κάθε κλάδος να γίνει κέντρο οργάνωσης και έκφρασης της Αλληλεγγύης!

Να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να δυναμώσει η οργάνωση της Εργατικής Τάξης και να δίνεται άμεση απάντηση στους εργοδότες που απολύουν και τρομοκρατούν

