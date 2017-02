ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

Ο κοινωνικός στιγματισμός, που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες και την θεραπεία τους, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για «τα καθημερινά» εγκλήματα που συγκλονίζουν συχνά την ανθρωπότητα.

Αυτό τόνισε ο καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ Παύλος Σακκάς, μιλώντας σε διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με θέμα «Καθημερινά Εγκλήματα και Ψυχική Αρρώστια».

«Δυστυχώς, συμπλήρωσε ο κ Σακκάς, ακόμη και σήμερα ο στιγματισμός αυτός αναγκάζει τους ανθρώπους να βάζουν το πρόβλημα «κάτω από το χαλί» με αποτέλεσμα συχνά να γινόμαστε μάρτυρες σκληρών εγκλημάτων».

Λύση στο μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα, που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, μπορεί να δώσει η πρόληψη.

Με την πρόληψη, όπως ανέφερε ο κ Σακκάς μπορεί και πρέπει να γίνει ανάδειξη του προβλήματος, διάγνωση και στη συνέχεια θεραπεία της νόσου (σχιζοφρένειας) που ευθύνεται κυρίως για την πλειοψηφία των «καθημερινών» εγκλημάτων.

Η μακροχρόνια θεραπεία της σχιζοφρένειας με τα σύγχρονα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία δεν προκαλούν μεγάλες παρενέργειες, δεν περιθωριοποιεί τον πάσχοντα ο οποίος μπορεί να ζει και να εργάζεται όπως κάποιος που πάσχει από διαβήτη.

Το «έγκλημα», που διαπράττουν οι συγγενείς και το περιβάλλον του πάσχοντα κάτω από την πίεση του κοινωνικού στίγματος αλλά και της άγνοιας πολλές φορές, είναι η απόκρυψη του προβλήματος που στη συνέχεια έχει τραγικές συνέπειες.

«Έγκλημα είναι η μη θεραπεία του πάσχοντα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Σακκάς, εξηγώντας πως οι συγγενείς του πάσχοντα δεν θα πρέπει να νιώθουν ενοχές και πως μέλημα τους θα πρέπει να είναι η συμμόρφωση του και η πιστή τήρηση της θεραπείας του.

Η θεραπεία στις περιπτώσεις των ψυχικών ασθενειών είναι μακροχρόνια και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να είναι δια βίου.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Αναφερόμενος στα πρόσφατα «καθημερινά» εγκλήματα που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη ο κ Σακκάς, στάθηκε στην υπόθεση του αμερικανού πεζοναύτη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό στο διεθνές αεροδρόμιο της Φλόριδα σκότωσε με περίστροφο πέντε συνεπιβάτες του και τραυμάτισε άλλους έξι .

Επίσης στην περίπτωση του γερμανού πιλότου, ο οποίος το 2015 κάρφωσε το αεροσκάφος του στις Γαλλικέ Άλπεις σκοτώνοντας 150 επιβάτες.

«Και στα δυο αυτά «καθημερινά» εγκλήματα οι πρωταγωνιστές ήταν ψυχικά ασθενείς και δεν θα έπρεπε ο πρώτος να φέρει όπλο και ο δεύτερος να βρίσκεται στο πιλοτήριο του αεροσκάφους» ανέφερε ο κ Σακκάς.

Στην περίπτωση του αμερικανού πεζοναύτη την ευθύνη φέρουν οι αμερικανικές αστυνομικές αρχές που υποτίμησαν την υπόθεση και του επέστρεψαν το όπλο, ενώ στην περίπτωση του γερμανού πιλότου ο ψυχίατρος του, οποίος του συνέστησεαναρρωτική άδεια, αλλά δεν ενημέρωσε την εταιρεία ότι ο πιλότος δεν είναι ικανός να πετάξει.

Το θέμα της άρσης του ιατρικού απορρήτου, όπως ανέφερε ο κ Σακκάς, απασχολεί την παγκόσμια ιατρική κοινότητα στις περιπτώσεις που ο ασθενής υπηρετεί σε αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις, η δουλεύει στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η σχιζοφρένεια, όπως εξήγησε ο καθηγητής ψυχιατρικής του πανεπιστημίου της Αθήναςκαι συγγραφέας του βιβλίου «η Ψυχιατρική αλλιώς», είναι γονιδιακή και κληρονομική νόσος και σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες θα εμφανιστεί σε κάποια στιγμή στη ζωή του ατόμου που έχει κληρονομήσει τα γονίδια.

Τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής είναι η απόσυρση από τις καθημερινές του δραστηριότητες και η απομόνωση του στο σπίτι. Τα σημάδια αυτά θα πρέπει να ενεργοποιήσουν του οικείους του και στην περίπτωση οικογενειακού ιστορικού, είναι αναγκαία η ιατρική γνωμάτευση και θεραπεία. Αυτό αποτελεί την ουσιαστική πρόληψη τόσο για την προστασία του πάσχοντα, αν έχει αυτοκτονικές τάσεις, αλλά και έναντι των υπολοίπων ανθρώπων.

Ο κ Σακκάς ξεκαθάρισε ότι η σχιζοφρένεια δεν έχει σχέση με την κατάθλιψη, η οποία σήμερα παρουσιάζει αύξηση λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που έχει η ζωή στις «αναπτυγμένες» κοινωνίες. Ωστόσο διευκρίνισε ότι και στην περίπτωση της κατάθλιψης απαιτείται συνήθωςφαρμακευτική θεραπεία. Η ψυχοθεραπεία βοηθά μόνοστην διαχείριση του προβλήματος.

