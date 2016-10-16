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 Added on 6 Φεβρουαρίου 2017  mynima-hellas.com  

Ναυπακτια : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

Ναυπακτια : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

 

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΕΠ ή ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙ

 

ΙΔΙΟΙ ή ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, Ή ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ

 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31-3-2017

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Δημου

 

 

From: DHMOS NAFPAKTIAS [mailto:info@nafpaktos.gr]
Sent: Monday, February 6, 2017 10:56 AM

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