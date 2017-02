Ναυπακτια : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΕΠ ή ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙ

ΙΔΙΟΙ ή ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, Ή ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31-3-2017

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Δημου

