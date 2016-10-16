Ναυπακτια : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2022 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΕΠ ή ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙ
ΙΔΙΟΙ ή ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, Ή ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31-3-2017
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Δημου
From: DHMOS NAFPAKTIAS [mailto:info@nafpaktos.gr]
Sent: Monday, February 6, 2017 10:56 AM