Πάτρα : Διακοπή υδροδότησης στο Δημοτικό διαμέρισμα Ψαθοπύργου.

Πάτρα 28-2-2017

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι «αύριο Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017 λόγω των έργων κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής που εκτελούνται από την εταιρεία J&P AVAX απαιτείται μετατόπιση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω παρεμπόδισης.

Συνέπεια αυτής της διακοπής θα είναι ότι από ώρα 8.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ. θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης (σύμφωνα με το πρόγραμμα της J&P AVAX ) στο Δημοτικό διαμέρισμα Ψαθοπύργου.

Συνιστάται να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Από την Υπηρεσία μας θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των συμπολιτών μας».

