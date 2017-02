Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου : Το ΑΚΕΛ συμμετέχει στον αγώνα κατά του καρκίνου

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου

Η σημερινή μέρα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), που εκπροσωπείται σε 90 χώρες του κόσμου. Είναι η μέρα η οποία υπενθυμίζει σε όλους ότι η νόσος αυτή είναι εδώ και όλοι μαζί, ο καθένας από την θέση του πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Είναι η μέρα που πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσοι με το δικό τους τρόπο, παλεύουν μαζί της καθημερινά. Ιατρούς, νοσηλευτές παραϊατρικό προσωπικό, εθελοντικούς συνδέσμους. Παράλληλα είναι η μέρα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να συμπαραστεκόμαστε έμπρακτα στους ίδιους τους καρκινοπαθείς και στις οικογένειες τους.

Ως ΑΚΕΛ σταθήκαμε και στεκόμαστε δίπλα στους καρκινοπαθείς και τις οικογένειες τους καθώς και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καρκίνου και τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους.

Στηρίξαμε και στηρίζουμε την αναβάθμιση και ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών με νέους ιατρούς και τη δημιουργία σύγχρονου ογκολογικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Λεμεσό με παράλληλη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στα Νοσοκομεία αυτά. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και στοχοπροσήλωση τον αγώνα για την δημιουργία κρατικών ακτινοθεραπευτικών όπως αξίζει στον Κύπριο Καρκινοπαθή.

Καλούμε την κυβέρνηση πρακτικά να προχωρήσει στην υλοποίηση των ακτινοθεραπευτικών στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, έτσι που να είναι έτοιμα για την αυτονόμηση και για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Παράλληλα χρειάζεται να ενισχυθεί η εθνική επιτροπή κατά του καρκίνου στο έργο της και στην υλοποίηση της στρατηγικής της. Μετά από 4 χρόνια Διακυβέρνησης δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες και χορτάσαμε από ωραία λόγια. Καλούμε την Κυβέρνηση να στην πραγματική ενίσχυση των κρατικών νοσοκομείων και την προώθηση του ΓΕΣΥ γιατί οι καρκινοπαθείς και οι οικογένειες τους όπως και όλοι οι πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν το αγαθό της Υγείας.

Διαβεβαιώνουμε όλους όσοι αναμετρώνται καθημερινά με τη νόσο του καρκίνου ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους και δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε μαζί τους για την όσο το δυνατό καλύτερη και ολοκληρωμένη επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

04/02/2017

