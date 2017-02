ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ : Η Νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά επιτίθεται εναντίον συνδικαλιστών του Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Η λίστα αναμονής στο οφθαλμολογικό ιατρείο ξεπερνά τους 8 μήνες,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Χαλκίδα 07/02/17

Η Νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά επιτίθεται εναντίον συνδικαλιστών του Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Προφανώς όποιοι διαμαρτύρονται για την μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι εχθροί τους .

Ξεχνούν ότι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήμασταν μαζί στους δρόμους και μάλιστα κρατούσαμε το πανό μαζί με τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον ίδιο αντιμνημονιακο αγώνα κάναμε και πριν μαζί με εσάς , μόνο που εμείς τώρα δεν χτυπάμε κατσαρόλες.

Επαγγελματίας Συνδικαλιστής είναι αυτός που εκμεταλλεύεται την ψήφο των εργαζομένων για να εκλεγεί και αργότερα αποσπάτε στο πολιτικό γραφείο της βουλευτίνας του Νομού.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου όντος άσκησε παράνομα το επάγγελμα του κτίστη, κτίζοντας τοίχο μπροστά στο Υπουργείο Υγείας , για αυτό σας προτείνουμε να τον καρφώσετε στην πολεοδομία για να έχει τις ανάλογες κυρώσεις.

Θριαμβολογείτε για την κατάργηση του 5 ευρω και την δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων , το μέτρο αυτό δεν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης το πληρώνουμε εμείς με 800 εκατομ. Ευρώ το χρόνο από το ισοδύναμο μέτρο της αύξησης στην εισφορά της υγειονομικής περίθαλψης στους μισθούς και στις συντάξεις.

Για την κατάργηση του 5 ευρώ είχαμε κάνει καταλήψεις στα εισιτήρια του Νοσοκομείου αρκετές φορές κατά της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ξεχάσατε να αναφερθείτε στις 300 κενές οργανικές θέσεις στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στα Κέντρα Υγείας , στην πλήρη υποβάθμιση των Κέντρων Υγείας , στο γεγονός ότι ειδικότητες Ιατρών δεν εφημερεύουν όλο το μήνα , στο ότι δεν υπάρχει στο Νοσοκομείο Ιατρός Αιματολόγος, Νευρολόγος , Δερματολόγος.

Η λίστα αναμονής στο οφθαλμολογικό ιατρείο ξεπερνά τους

8 μήνες, στο ότι η αναμονή στα ΤΕΠ πολλές φόρες ξεπερνά τις

3 ώρες, στις ουρές αναμονής έξω από τα τακτικά ιατρεία, στο ότι για πενήντα ασθενείς αναλογούν 2 νοσηλεύτριες , στο ότι οι τραυματιοφορείς είναι λιγοστοί και οι συνοδοί αναγκάζονται να γίνονται τραυματιοφορείς, στο ότι μια τραπεζοκόμα πολλές φόρες σερβίρει σε όλο το Νοσοκομείο, στο γεγονός ότι καθημερινά οι εργαζόμενοι πέφτουν θύματα διαπληκτισμού ακόμα και προπηλακισμού κ.τ.λ.

Επειδή όμως δεν μας νοιάζει ποιος κυβερνά αλλά πως κυβερνά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την σωτηρία του ΕΣΥ, για ποιοτικές και ασφαλείς παροχές Υγείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται κατά πλειοψηφία.

Αγγελάτος Ιωάννης

Φραντζής Αθανάσιος

Μπαντουνας Γεώργιος

Ανδρούτσου Κων/να

From: P O E DH N [mailto:poedhn@otenet.gr]

Sent: Friday, February 10, 2017 9:43 AM

Share This Post FacebookTwitterGoogle1EmailDiggGoogleRedditYahooBloggerRSS