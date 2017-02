Συνέδριο για τις Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία” , Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Το Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ) σχετικά με το Συνέδριο «Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία».

Αθήνα, 2-2-2017

Το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ) διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο “12η Εκπαιδευτική Συνάντηση : Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία” το οποίο θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic Athens.

Στο Συνέδριο αυτό γίνεται σχολιάζονται επίκαιρα θέματα που αφορούν το σύνολο της τρέχουσας γαστρεντερολογίας και ηπατολογίας. Ειδικότερα, ανάμεσα στα επίκαιρα θέματα συμπεριλαμβάνονται και οι εξελίξεις αιχμής στη θεραπευτική αντιμετώπιση των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ), όπου οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες που διευρύνουν τη φαρέτρα του θεράποντος γαστρεντερολόγου, βελτιώνουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα με προφανές όφελος για τους ασθενείς. Επ’ ευκαιρία των νέων εξελίξεων στις ΙΦΝΕ θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο του γνωστού συγγραφέα Ηλία Μαμαλάκη που έχει σχέση με τη διατροφή των συγκεκριμένων ασθενών. Το συγκεκριμένο βιβλίο, που έγινε σε συνεργασία με τη διατροφολόγο Επίκουρη Καθηγήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Μερόπη Κοντογιάννη, βασίστηκε σε κατευθυντήριες οδηγίες και περιορισμούς που έχουν στη διαιτητική αγωγή τους οι ασθενείς με ΙΦΝΕ. Ο κ. Μαμαλάκης με χαρά και επιμέλεια και βάζοντας τη προσωπική του εμπειρία και τέχνη προετοίμασε έναν ολοκληρωμένο οδηγό διατροφής που καλύπτει όλη τη γκάμα των εδεσμάτων, που μπορούν να γευτούν αυτοί οι ασθενείς. Το συγκεκριμένο βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Επίσης, στο συνέδριο θα συζητηθούν οι νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C. Η Ηπατίτιδα C αποτελεί ένα τεράστιο επιδημιολογικά πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς μεγάλος αριθμός ατόμων έχουν ήδη μολυνθεί. Οι καινοτόμες θεραπείες για την Ηπατίτιδα C εμφανίστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και ασφαλείς και έχουν πάνω από 95% ποσοστό ίασης.

Τέλος, στο Συνέδριο θα γίνει μια ανασκόπηση της καθημερινής κλινικής πρακτικής, που καλύπτει όλο το εύρος της κλινικής γαστρεντερολογίας για τα συνηθέστερα νοσήματα του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος. Το συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του ιδρυτή και εμπνευστή του ΕΛΙΓΑΣΤ Δημήτρη Καραμανώλη ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: http://www.eligast.gr/

