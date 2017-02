Ο Ελληνο Καναδικός Σύνδεσμος Πατρών κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Ο Ελληνο Καναδικός Σύνδεσμος Πατρών κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα , την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Αστήρ .

Παράλληλα θα γίνουν αρχαιρεσίες αναδείξεις νέου διοικητικού συμβούλιου .

Ανυπομονούμε για την παρουσία σας .

Greek Canadian League of Patras will cut Vasilopita on Sunday 12th February 2017 at 6:00 p.m. at ASTIR Hotel .

They will be elections Nominations of new boards.

Looking forward to your participation .

Share This Post FacebookTwitterGoogle1EmailDiggGoogleRedditYahooBloggerRSS