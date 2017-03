ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Με την Πορεία Μνήμης, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα θύματα του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, υπό τον τίτλο «Ποτέ Ξανά. 74 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού για το στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου».

Η Πορεία, η οποία θα ξεκινήσει στις 11.30 από την Πλατεία Ελευθερίας με τελικό προορισμό τον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ φέτος συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, στις 19.00, Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Συναυλία Μνήμης με τα μουσικά σχήματα του ΠΑΜΑΚ, τη χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, το φωνητικό σύνολο «Εν Χορώ», τη Νέα Χορωδία του Δήμου Καλαμαριάς και το Concerto Quartet, με σολίστ την Αγγελική Καθαρίου, υπό τη διεύθυνση του Κωστή Παπάζογλου. Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, στις 11.30: Πορεία Μνήμης με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας και με προορισμό την Πλατεία Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Χαιρετισμοί:

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης

Αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων ΑΠΘ, Αριάδνη Στογιαννίδου

Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ, Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης

Επικεφαλής του International March of The Living, Ααρόν Ταμίρ

Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ

Ομιλία της Ιστορικού, Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ρίκας Μπενβενίστε, με θέμα: «Από την ημέρα πένθους στις ημέρες μνήμης»

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στις 18.00, Φουαγιέ Δημαρχείου Θεσσαλονίκης:

Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου με τίτλο «Μαρτυρίες και ιστορικά δοκίμια για την Εβραϊκή γενοκτονία». Θα εκτεθούν βιβλία από τη Συλλογή Shoa της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και εκδόσεις από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ομιλία της Ιστορικού, Ρένας Μόλχο, με τίτλο: «Ιστορική έρευνα και μνήμη ως τρόπος ζωής»

From: regulars-bounces@thessaloniki.gr [mailto:regulars-bounces@thessaloniki.gr] On Behalf Of Δήμος Θεσσαλονίκης – Δελτίο Τύπου

Sent: Friday, March 17, 2017 6:52 PM

Share This Post FacebookTwitterGoogle1EmailDiggGoogleRedditYahooBloggerRSS