ΟΛΗΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ στη Λάρισα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης που διεξήχθη στη Λάρισα από το λογοτεχνικό περιοδικό Θράκα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν αφιερωμένη – και θα συνεχίσει και στα επόμενα Φεστιβάλ να είναι αφιερωμένη – στο πείραμα με κέντρο τη ποίηση. Την Παρασκευή, ποιητές προσκεκλημένοι του περιοδικού Θράκα, κάθισαν όπως οι djs στα decks του μπαρ που φιλοξένησε την εκδήλωση και παράλληλα με τη μουσική που επέλεγαν, έγραφαν ποιήματά τους που προβαλλόταν λέξη λέξη μέσω προτζέκτορα σε επιφάνεια του χώρου διασκέδασης.

Οι διοργανωτές προέτρεπαν τον κόσμο να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, σαν να μη βρίσκεται σε μια ποιητική εκδήλωση. Στόχος ήταν να φανεί πως ο λόγος και ιδιαίτερα ο οπτικός μπορεί να συνδιαστεί επιτυχώς με μουσική, αλλά πιο πολύ μπορεί να συνοδεύει, όπως η μουσική μια κοινωνική έξοδο, με τον κάθε άνθρωπο ελεύθερο να επιλέγει πόσο χρόνο θα αφιερώσει ή πόσο θα αποσπαστεί ή πόσο η ποίηση θα παρέμβει στο βράδυ του όπως οι μουσικές επιλογές ενός dj.

Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, με παρουσιαστή τον διευθυντή του περιοδικού “Αναγνώστης” και τιμώμενη πόλη τη Καβάλα αλλά και με Θεσσαλούς ποιητές, στέφθηκε και αυτή με απόλυτη επιτυχία. Η επιτυχία δεν αποτιμάται μόνο στον αριθμό προσέλευσης (η αίθουσα του χώρου που φιλοξένησε την εκδήλωση γέμισε ασφυχτικά από νωρίς σαν ροκ συναυλία) , αλλά και στις ηλικιακές ομάδες που προσελκύει το φεστιβάλ. Μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα φεστιβάλ ποίησης από νέους λογοτέχνες κυρίως, για νέους ηλικιακά αναγνώστες και ακροατές .

Το φεστιβάλ έκλεισε με συναυλία των Χεμερινών κολυμβητών. Η μακροβιότερη ελληνική μπάντα, και ο ηγέτης του συγκροτήματος Αργύρης Μπακιρντζής, απέδειξαν για άλλη μια φορά πως κάθε συναυλία τους είναι ένα μοναδικό γεγονός και μόνο τιμή μπορούμε αν αισθανθούμε που κόσμισαν την πόλη μας και στο Φεστιβάλ με την παρουσία τους. Να σημειωθεί ότι η πρώτη μέρα του Φεστιβαλ φιλοξενήθηκε στο Mosh Pit και η δεύτερη στο Stage.

