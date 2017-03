Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων Κινεζικών επιχειρήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων Κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Στέργιου Πιτσιόρλα. Τη συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Τζόου Ξιάολι.

Η συνάντηση εργασίας συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Οργανισμό Enterprise Greece, το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και την Κινεζική Ένωση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στη σημασία των ελληνοκινεζικών σχέσεων, στην άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, καθώς και στο έντονο ενδιαφέρον των κινεζικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κ. Πιτσιόρλας. Οι πρόσφατες επενδύσεις της COSCO στον Πειραιά και η σημασία του λιμανιού του Πειραιά στον θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού πυροδοτούν μια σειρά νέων επενδύσεων σε τομείς της οικονομίας όπως η κρουαζιέρα, η ελαφρά μεταποίηση, η ναυπηγοεπισκευή, οι διεθνείς διανομές και μεταφορές και ο τουρισμός. Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι εφέτος η Κίνα είναι η τιμώμενη χώρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ενδιαφέρον συμμετοχής έχει ήδη εκδηλωθεί από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων όχι μόνο από την Κίνα αλλά και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Κινεζικές επιχειρήσεις China New Era Group, PCT, Air China, Huawei, ZTE, China Development Bank, China Three Gorges Corporation, Cosco Shipping, China Shipbuilding and Offshore International Co. Greece, CCS Greece, Avic Ship Greece και Rongfeng Holding Group.

Οι εκπρόσωποι των κινεζικών επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, τα πλάνα τους για το μέλλον, καθώς και να διατυπώσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές τους δραστηριότητες.

Στα ερωτήματα απάντησαν ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κυρία Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιάννης Ταφύλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής και εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ως επιστέγασμα αυτής της συνάντησης, στόχος του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα επικοινωνίας των ελληνικών αρχών με τις ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα κινεζικές επιχειρήσεις υπό το συντονισμό του Enterprise Greece, ώστε όχι μόνο να διευκολυνθεί η λειτουργία τους στην Ελλάδα αλλά και να υποστηριχθούν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Από το Γραφείο Τύπου ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

