12,5στρ. Αγρόκτημα με 7στρ. Θερμοκήπια

Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης (Δήμος Εχεδώρου)

10 Χλμ από την κεντρική Λαχαναγορά

Σε πλήρη λειτουργία, με νερό, ρεύμα, σύστημα θέρμανσης υγραερίου, πηγάδι & αγροικία.

Ιδανικό για νέους αγρότες, δύο οικογένειες ή γεωπόνους.

Διατίθεται είτε για πώληση είτε για ενοικίαση.

Για περισσότερες πληροφορίες & φωτογραφίες ΕΔΩ

