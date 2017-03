To 1o Street Concert της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου είναι γεγονός!!

Αυτό το Σάββατο της 25ης Μαρτίου στη Πλατεία Δερβενίου, μετά το τέλος της παρέλασης!

Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί!

Street Concert, με πασίγνωστες μουσικές επιτυχίες, όπως:

Uptown Funk, Game of Thrones, Macarena, All About that Bass, 25 or 4 to 4, Eye of the Tiger κλπ .

Σας περιμένουμε

