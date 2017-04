Λευκωσια : Απόπειρα εμπρησμού Αναγέννησης Τσερίου

2 Απριλίου 2017

Οι Λαϊκές Οργανώσεις Τσερίου καταδικάζουν την εγκληματική ενέργεια που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στο Σωματείο της Αναγέννησης Τσερίου. Συγκεκριμένα στις 4 π.μ. άγνωστοι επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο σωματείο της Αναγέννησης πυροδοτώντας εύφλεκτη ύλη στον εξωτερικό χώρο του σωματείου. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον εξωτερικό χώρο αλλά ευτυχώς από τύχη δεν επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό του σωματίου

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι Λαϊκές Οργανώσεις Τσερίου γίνονται στόχος κακόβουλων ζημιών, αφού και στο παρελθόν ακραία στοιχεία ανέγραψαν φασιστικά και απειλητικά συνθήματα τόσο στο σωματείο όσο και στο μνημείο του Κώστα Μισιαούλη.

Ως Λαϊκές Οργανώσεις καταδικάζουμε έντονα την ενέργεια αυτή και αναμένουμε τις εξετάσεις της αστυνομίας για διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με εκτίμηση,

Οι Λαϊκές Οργανώσεις Τσερίου

