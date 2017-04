ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Κινητοποιήσεις ΠΕΟ για Πρωτομαγιά 2017 .

Με σύνθημα ¨Παλεύουμε για επανένωση, κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα¨ άρχισε η εκστρατεία της ΠΕΟ για την Πρωτομαγιά.

Με την λαμπρότητα που της αξίζει θα τιμήσουμε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Αγώνα και Αλληλεγγύης των εργαζομένων, την Κόκκινη Εργατική Πρωτομαγιά με κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Για τους εργαζόμενους της Κύπρου η παγκόσμια μέρα ταξικής αλληλεγγύης είναι μέρα επαναβεβαίωσης της σταθερής προσήλωσης μας στον αγώνα για επανένωση του τόπου και του λαού μας. Είναι μέρα επεναβεβαίωσης της πάλης μας για κοινωνική δικαιοσύνη.

Κινητοποιήσεις ΠΕΟ προς τιμήν της Πρωτομαγιάς σε όλες τις επαρχίες

Λευκωσία, Δευτέρα 1η Μαΐου:

-6μ.μ. Συγκέντρωση έξω από Υπουργείο Οικονομικών.

-Ομιλητής ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης.

-Χαιρετισμός από τον Στέφανο Στεφάνου, μέλος του Π.Γ ΑΚΕΛ.

-Πορεία στους Κεντρικούς δρόμους της πόλης και κατάληξη στο γήπεδο της νεκρής ζώνης (Λήδρα Πάλας).

-Συνάντηση και ενοποίηση με πορεία Τουρκοκυπριακών Συνδικάτων και κοινός εορτασμός της Πρωτομαγιάς.

– Συναυλία «ROCK FOR PEACE–FIGHT FOR YOUR RIGHTS» με τους PROSPECTUS και τον Arda Gündüz

Λάρνακα, Δευτέρα 1η Μαΐου

-10 π.μ. Προσυγκέντρωση στο Οίκημα της ΠΕΟ Λάρνακας

-Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στην Πλατεία Ευρώπης στις Φοινικούδες.

-Ομιλία από τον Μ. Πρατζιώτη, Ε.Γ. της ΠΕΟ Λάρνακας. Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα.

Λεμεσός, Δευτέρα 1η Μαΐου

-10:15 π.μ. Συγκέντρωση στο οίκημα της ΠΕΟ Λεμεσού.

-10:45 π.μ. Πορεία από το οίκημα της ΠΕΟ Λεμεσού στις Λεωφόρους Λουκή Ακρίτα, Αγίας Ζώνης, Ανεξαρτησίας και θα καταλήξει στο Αμφιθέατρο της Επίχωσης.

-11.30π.μ. Ομιλία από τον Δ. Χριστοδούλου, Ε.Γ. ΠΕΟ Λεμεσού και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πάφος, Δευτέρα 1η Μαΐου

-10 π.μ. Συγκέντρωση στο Οίκημα της ΠΕΟ Πάφου.

-Ομιλία από τον Α. Φακοντή, Ε.Γ. και Καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

-Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Αμμόχωστος, Δευτέρα 1η Μαΐου

-10 π.μ. Συγκέντρωση στο Οίκημα της ΠΕΟ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

-Ομιλία από τον Ε. Ευαγγέλου, Ε.Γ. της ΠΕΟ Αμμοχώστου και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

-Πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις της ΠΕΟ σε τόπους κατοικίας

Λευκωσία

Τετάρτη 26/04/2017

–Έγκωμη, Μορφωτικός Σύλλογος στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Τουμάζος Τσιελεπής, μέλος Π. Γρ. ΑΚΕΛ.

Πέμπτη 27/04/2017

–Αγλαντζιά στις 7μ.μ. Παρέλαση από το Πλατύ Αγλαντζιάς μέχρι το Σωματείο ΑΤΛΑΣ. Ομιλητής Χρίστος Χριστοφίδης, Επ.Γρ.ΑΚΕΛ Λευκωσίας Κερύνειας.

– Αρεδιού, Οίκημα Λαικών Οργανώσεων, Ομιλητής Μιχάλης Παπανικολάου, Γ.Γρ.Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ.

–Δάλι, οίκημα ΑΔΩΝΗ, παρέλαση στις 7.00Μ.μ.μ ,Ομιλητής Νίκος Ιωάννου, μέλος Π.Γρ. ΑΚΕΛ.

–Λακατάμια, ΑΕΛ Λακατάμιας στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Κώστας Σκαρπάρης, Γ.Γρ. ΕΚΥΣΥ ΠΕΟ.

–Νήσου, Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων, 7.μμ, Παρέλαση, Ομιλητής Πιερής Πιερή, Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΕΟ.

–Στρόβολο, Σωματείο Παρνασός στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Άθως Ελευθερίου, Γ.Γρ. ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ.

Παρασκευή 28/4/2017

–Άγιος Ανδρέας-Άγιος Δομέτιος-Άγιος Παύλος, Οίκημα Απόλλωνα Αγίου Παύλου στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Νεοκλής Συλικιώτης, Μέλος Π.Γρ. ΑΚΕΛ, Ευρωβουλευτής.

–Συν. Στροβόλου ΙΙ στις 6μ.μ. παρέλαση από το Οίκημα της ΠΕΟ στον Συν. Στροβόλου ΙΙ, Παρέλαση, Ομιλητής Πανίκος Χάμπας, Γ.Γρ. ΕΚΑ.

–Καϊμακλί, Οίκημα Ομόνοιας Βορείου Πόλου στις 7.45μ.μ., Παρέλαση, Ομιλητής Άριστος Δαμιανός, μέλος Π.Γρ. ΑΚΕΛ, Βουλευτής.

–Λατσιά-Συν. Αυτοστέγασης Λατσιών, Οίκημα Σπάρτακος στις 8μ.μ. Ομιλητής Χρίστος Χριστόφιας, Γ.Γρ. ΕΔΟΝ.

–Λύμπια, Οικημα Ολυμπιας στις 7.00μ.μ. παρέλαση, Ομιλητής Νίκος Γρηγορίου, μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΠΕΟ.

–Πέρα Χωριό Νήσου, Οίκημα Ερυθρού Αστέρα στις 7.30μ.μ., Παρέλαση, Ομιλητής Χρίστος Αλέκου, Κ.Ο.Γ. ΑΚΕΛ.

–Παλλουριώτισσα, Οίκημα Αναγέννησης στις 7.30μ.μ. Ομιλήτρια Σκεύη Κουκουμά, Γ.Γρ. ΠΟΓΟ, Βουλευτής.

–Γέρι, Σωματείο Αναγέννησης στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Μιχάλης Παπανικολάου, Γ.Γρ.Συντεχνίας ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΕΟ.

–Κλήρου, Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων, Παρέλαση στις 8.30μ.μ.Ομιλήτρια Ελένη Μαύρου, Μέλος Π.Γ. ΑΚΕΛ, βουλευτής.

–Δευτερά, Οίκημα Δόξας, στις 8.00μ.μ., Ομιλητής Χρίστος Χριστοφίδης, Ε.Γρ. ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας.

–Τσέρι στις 7.30μ.μ. Οίκημα Λαικών Οργανώσεων, Ομιλητής Λευτέρης Γεωργιάδης, Γ.Γρ.ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ

Κυριακή 30/4/17

Λυθροδόντας, Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων, Παρέλαση στις 7.00μ.μ., Ομιλητής Πάμπης Κυρίτσης, Γ.Γρ. ΠΕΟ.

Παρασκευή 5/5/2017

–Άγιος Ελευθέριος Λατσιά, Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων, στις 8μ.μ., Ομιλητής Στέφανος Στεφάνου, Εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ, Βουλευτής.

Λεμεσός

Πέμπτη 27/04/2017

-Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, Σύλλογος ΑΕΜ ΜΟΡΦΟΥ στις 7:30μ.μ

Ομιλητής: Σωτήρης Κούμας Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

-Απ. Ανδρέας – Λέσχη Πρόοδος στις 7:00μ.μ

Ομιλητής: Άντρος Καυκαλιάς Βουλευτής ΑΚΕΛ

-Κοντοβάθκια, Σύλλογος ΑΕΚ στις 7μ.μ

Ομιλητής: Κώστας Κώστα Βουλευτής ΑΚΕΛ

-Καρμιώτισσα, Σύλλογος Καρμιώτισσα στις 6:30μ.μ

Ομιλητής: Δημήτρης Χριστοδούλου Επ. Γραμματέας ΠΕΟ Λεμεσού

Παρασκευή 28/04/2017

-Λινόπετρα, Λαϊκές Οργανώσεις Αγ. Αθανασίου, Σύλλογος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στις 7μ.μ.

Ομιλητής: Χρίστος Τομπάζος Κ.Ο.Γ ΠΕΟ

-Κάτω Πολεμίδια, Σύλλογος Ερμής στις 7μ.μ

Ομιλητής: Κυριάκος Χατζηττοφής μέλος Κ.Ε ΑΚΕΛ

-Αγία Φύλα, Σύλλογος ΕΝΑΦ στις 7μ.μ.

Ομιλητής: Γιώργος Γεωργίου Ε.Γ ΑΚΕΛ Λεμεσού Βουλευτής ΑΚΕΛ

-Ζακάκι, Σύλλογος ΑΕΖ στις 7μ.μ.

Ομιλητής: Στέφανος Στεφάνου Βουλευτής, Εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ

-Ομόνοια-Άγιος Σπυρίδωνας, Σύλλογος ΑΜΕΟΛ στις 7μ.μ

Ομιλητής: Γιάννος Λαμάρης μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ

-Πελένδρι, Λαϊκές Οργανώσεις Πελενδρίου στις 6μ.μ

Ομιλητής: Πάμπης Κυρίτσης Γ. Γραμματέας ΠΕΟ

–Μουταγιάκα, Λαϊκές Οργανώσεις ΑΕΜ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ στις 8μ.μ

Ομιλητής: Γιάννος Βαλανίδης Μέλος Κ.Ε. Ελέγχου ΑΚΕΛ

-Καντού, ΑΜΕΚ ΚΑΝΤΟΥ στις 7μ.μ

Ομιλητής: Δημήτρης Χριστοδούλου Επ. Γραμματέας ΠΕΟ Λεμεσού

Λάρνακα

Τετάρτη, 26/4/2017

-Ορόκλινη και Συν. Ορόκλινης, Λαϊκές Οργανώσεις Ορόκλινης στις 7.30μ.μ.

Πέμπτη, 27/4/2017

-Μαζωτός, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

-Οίκημα Προμηθέα στη Λάρνακα στις 7.30μ.μ.

-Αραδίππου, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

-Ξυλότυμπου, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

Παρασκευή, 28/4/2017

-Αθηαίνου, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

-Τερσεφάνου, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

Κυριακή, 30/4/2017

-Περβόλια, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

-Ξυλοφάγου, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

-Λιβάδια και Συν. Λιβαδιών, Λαϊκές Οργανώσεις Λιβαδιών στις 7.30μ.μ.

Δευτέρα, 1/5/2017

-Ψευδάς, Λαϊκές Οργανώσεις Ψευδά στις 7.30μ.μ.

-Κίτι, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

Τετάρτη, 3/5/2017

-Ορμήδεια, Λαϊκές Οργανώσεις στις 7.30μ.μ.

Πάφος

Τετάρτη, 26/4/2017

-Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, καφενείο «Δανάης» στις 6μ.μ. Ομιλητής Αντρέας Φακοντής

-Τσάδα, καφενείο «Στρέττου» στις 7μ.μ. Ομιλητής Λευτέρης Γεωργιάδης.

-Πάφος, Οίκημα Προοδευτικού στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Στέφανος Στεφάνου.

Πέμπτη, 27/4/2017

-Γεροσκήπου, Οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων στις 7.30μ.μ. Ομιλήτρια Ελένη Μαύρου.

-Τίμη, καφενείο «Κ. Ξυδάς» στις 6.30μ.μ. Ομιλητής Γιώργος Γιαλλούρης.

-Πέγεια, Οίκημα Λ.Ο. στις 7.30μ.μ. Ομιλητής Χρίστος Τομπάζος.

Αμμόχωστος

Πέμπτη, 27/4/2017

-Δερύνεια, στις 7.30μ.μ. παρέλαση λαμπαδηφορία στους κυριότερους δρόμους, 8:30μμ. συγκέντρωση στο οίκημα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Δερύνειας. Ομιλήτρια η Σκεύη Κουκουμά.

Παρασκευή, 28/4/2017

-Αυγόρου στις 7.30μ.μ. παρέλαση στους κυριότερους δρόμους, 8:30μ.μ. συγκέντρωση στο οίκημα των Λ.Ο Αυγόρου. Ομιλητής Χρύσανθος Ζανέττου.

-Φρέναρος στις 8μμ. παρέλαση λαμπαδηφορία από το καφενείο «Τρουλλή» Συνοικισμού Φρενάρου στους κυριότερους δρόμους.

– 8:30μμ. συγκέντρωση στο οίκημα ΟΛΥΜΠΙΑΣ Φρενάρου. Ομιλητής Ευάγγελος Ευαγγέλου.

Κυριακή, 30/4/2017

-Λιοπέτρι στις 7:30μμ συγκέντρωση στο οίκημα Λ.Ο. Λιοπετρίου. Ομιλητής Χριστάκης Τζιοβάνης. Παρέλαση στους κυριότερους δρόμους.

-Ξυλοφάγου-Συν. Ξυλοφάγου στις 7μμ. παρέλαση από γήπεδο ΟΛΥΜΠΟΥ Ξυλοφάγου στους κυριότερους δρόμους, 8μμ. συγκέντρωση στο οίκημα Λ.Ο Συνοικισμού Ξυλοφάγου. Ομιλητής Χρίστος Τομπάζος.

Τετάρτη, 3/5/2017

-Άγιος Γεώργιος Βρυσούλες-Αχερίτου στις 8μμ. συγκέντρωση στο οίκημα Λ.Ο. Συνοικισμού Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων. Ομιλητής Άριστος Δαμιανού.

