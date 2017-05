ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «THESSWEEK»

Με δύο δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού ξεκινούν το ερχόμενο Σάββατο 13 Μαΐου 2017 οι εκδηλώσεις της «ThessWeek», της Εβδομάδας Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εξωστρέφειας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, η οποία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό και να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη πόλο έλξης για όλη τη Νότια Ευρώπη, μέσα από τη συγκέντρωση και το συντονισμό όλων των εκδηλώσεων των φορέων της Βόρειας Ελλάδας σε μια εβδομάδα.

Η «ThessWeek» είναι μια νέα πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από τους 15 φορείς συνδιοργανωτές του 4ου Technology Forum της Θεσσαλονίκης (www.technology–forum.eu), το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (ώρες 9.00’-20.00’) στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Μεταξύ των συνδιοργανωτών του 4ου Technology Forum είναι και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εκδηλώσεις της Εβδομάδας Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Εξωστρέφειας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας «Thessweek», πρόκειται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2017.

Όλες οι εκδηλώσεις συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα με βασικά κριτήρια, που έθεσε η Οργανωτική Επιτροπή του «ThessWeek»: την ημερομηνία διεξαγωγής (13-21 Μαΐου 2017), τα αντικείμενα της τεχνολογίας και καινοτομίας και τη μη εμπορική προώθηση ενός προϊόντος ή μιας λύσης από κάποια εταιρεία ή όμιλο εταιρειών και ένα ελάχιστο μέγεθος της εκδήλωσης.

Συνολικά στη «ThessWeek» συμπεριλαμβάνονται 12 εκδηλώσεις το πρόγραμμα διεξαγωγής των οποίων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ

1. Startup Weekend Thessaloniki : Το τριήμερο επιχειρηματικότητας που καλεί δημιουργικούς ανθρώπους να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και σχηματίζοντας ομάδες να υλοποιήσουν ένα ελάχιστο δυνατό πρωτότυπο. To «Get Your Hands Dirty» είναι ανοιχτό σε άτομα ή ομάδες με ιδέες αλλά και σε όσους θέλουν να εμπλακούν στην δημιουργική διαδικασία προσφέροντας τις δεξιότητες τους.

Ώρες διεξαγωγής 9.00’-21.00’ και τόπος διεξαγωγής: Ποσειδώνειο, Κυδωνίων 2, Θεσσαλονίκη 54655

Οργάνωση: ΟΚ!Thess

2. techsaloniki: Το καθιερωμένο ραντεβού δυναμικών εταιριών της πόλης με την νέους που αναζητούν εργασία. Είκοσι δυναμικές εταιρίες περιμένουν το βιογραφικό σου. Μια απλή διαδικασία Skill Matching και συνεντεύξεων με εταιρίες που συμμετέχουν στο Techsaloniki.

Ώρες διεξαγωγής 12:00’-21:00’ και χώρος διεξαγωγής: Λευκός Πύργος, Βασιλικό Θέατρο, Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 546 21

Οργάνωση: Technopolis Cluster Ανάπτυξης Λογισμικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ

1. Startup Weekend Thessaloniki και 2 techsaloniki (δεύτερη ημέρα) . Στους ίδιους χώρους διεξαγωγής και στους ίδιους χρόνους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΪΟΥ

1.Ημέρες Καριέρας 2017: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά τις «Ημέρες Καριέρας». Συνολικά θα συμμετάσχουν 66 εταιρίες από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έχουν προγραμματιστεί συνεντεύξεις με περισσότερους από 600 τελειοφοίτους και αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ωρες διεξαγωγής: 9.00’-18.00’ και τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.),οδός 3ης Σεπτεμβρίου (Πανεπιστημιούπολη).

Οργάνωση: ΑΠΘ

2. Apache Shiro / AspectJ + The Things Network : Το Java meetup Μαΐου, στο πλαίσιο της εβδομάδας «Thessweek» είναι αφιερωμένο στις τεχνολογίες Apache Shiro και AspectJ καθώς και στο The Things Network της Θεσσαλονίκης.

Ωρες διεξαγωγής 18.30’-21.30’ και τόπος διεξαγωγής: Ευζώνων, Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα 10, Θεσσαλονίκη 54640

Οργάνωση: Java Meetup

ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ

1.Wearables and Internet of Things

Ωρες διεξαγωγής 9.00’-17.00’ και τόπος διεξαγωγής: Σφαγεία, Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη 54628.

Οργάνωση: Ερευνητικό Εργαστήριο ΣΥΑΔ του ΑΤΕΙΘ, IEEE EDS Greece Chapter και IEEE ATEITHE Student Branch

2. Open Day Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του Eθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί σε μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στον συναρπαστικό κόσμο της πληροφορικής.

Ώρες διεξαγωγής 12:00’ – 17:00’ και τοπος διεξαγωγής Θέρμη, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης , Θέρμη/Θεσσαλονίκη 57001

Οργάνωση: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

3.Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ (δεύτερη ημέρα)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ

1.4ο Technology Forum : Το συνέδριο Πληροφορικής της Θεσσαλονίκης.

Ώρες διεξαγωγής 9.00’-20.00’ και χώρος διεξαγωγής: ΤΕΕ/ΤΚΜ-Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 49

Οργάνωση: ΣΕΠΒΕ, ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ, ΓΓΕΤ, ΑΖΚ, ΠΑΜΑΚ, ΠΚΜ, ΔΠ, ΔΙΠΑΕ, ΑΤΕΙΘ, EG, ΣΕΒΕ, ΔΘ, ΣΒΒΕ και ΥΜΑΘ.

2. we are together

Ώρες διεξαγωγής 18.00’-22.00’ και τόπος διεξαγωγής: Νέο Δημαρχείο, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου 1, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: ΟΚ!Thess skgtech

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ

1. e – Tourism – Region of Central Macedonia ISeB : Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας των φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την καθοδήγηση καθηγητών του Εργαστηρίου του Τμήματος με τον τίτλο ISeB, αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας και τα χαρακτηριστικά των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Περιφέρεια για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Ώρες διεξαγωγής 9.00’-11.00’ και τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων, Κτίριο Γ-Δ, 1ος όροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 540 06

Οργάνωση: (ISeB) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2. Digital Marketing: Στο ψηφιακό/διαδικτυακό περιβάλλον, οι στρατηγικές μάρκετινγκ και το μίγμα επικοινωνίας και προβολής μεταβάλλονται ραγδαία, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών και εφαρμογών ψηφιακών τεχνολογιών. Οι εταιρίες και οι επαγγελματίες που δρουν στο συγκεκριμένο χώρο καλούνται να αναπροσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στο νέο αυτό περιβάλλον. Στο πάνελ των εταιριών ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής προβολής θα γίνει εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν στα συγκεκριμένα πεδία δράσης του digital marketing.

Ώρες διεξαγωγής 9.00’-13.00’ και τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων, Κτίριο Γ-Δ, 1ος όροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 540 06

Οργάνωση: (ISeB) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

3.Digital Health Meet-up : Η μεγάλη πρόοδος που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη εργαλειών που αποσκοπούν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής είναι αλματώδης. Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κοινότητα γύρω από τεχνολογίες και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της υγείας, ειδικοί τεχνολογιών υγείας συναντώνται να μιλήσουν, να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες για το πώς η ψηφιακή υγεία και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

Ώρες διεξαγωγής 18.00’-21.00’ και τόπος διεξαγωγής: Ποσειδώνειο, Κυδωνίων 2, Θεσσαλονίκη 54655

Οργάνωση: ΟΚ!Τhess

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ

1. DEVit: The 360° Web Development Conference. Each year we meticulously vet and select remarkable speakers to deliver the best talks on web development. Whether it’s Frontend, Backend, DevOps or Mobile that you care about, join us to learn about the most modern practices and techniques. A truly 360° conference!

Ώρες διεξαγωγής 11:00’-20:00’ και χώρος διεξαγωγήςQ Λευκός Πύργος, The Royal Theatre, Leof. Meg. Alexandrou Βασιλικό Θέατρο, Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 546 21

Οργάνωση: skgtech, SHESHARP

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ

1. DEVit (δεύτερη ημέρα ): στον ίδιο τόπο και με στις ίδιες ώρες διεξαγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της « ThessWeek », http://www.thessweek.gr/

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), EnterpriseGreece (EG), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (Υ.ΜΑ.Θ).

