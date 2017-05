Περιφέρεια Κρήτης : Με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta

Με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στην παραλία Καλαμακίου του Δήμου Φαιστού, με θέμα την προστασία των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta-caretta, παρουσία της Αντιδημάρχου Φαιστού Ε. Τιτάκη-Λεονταράκη, του Λιμενάρχη Καλών Λιμένων Ν. Κομανταχάκη και του Προέδρου του Συλλόγου Επιχειρηματιών Καλαμακίου Ζ. Μισιρλάκη, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση και των τοπικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην παραλία.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων διαχείρισης για την προστασία της Caretta-carettaσε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ ο οποίος συντάσσει σε ετήσια βάση έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη, την ενημέρωση του κοινού και την αξιολόγηση των προβλημάτων και παρεμβάσεων που υποβάθμισαν ή απειλούν με υποβάθμιση τους βιοτόπους αναπαραγωγής του είδους.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε συζήτηση για την συμβολή του προστατευόμενου είδους και γενικότερα του καθεστώτος προστασίας Natura 2000 στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής καθώς οι παραλίες ωοτοκίας σχεδόν στο σύνολο τους έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 για το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (https://natura2000.crete.gov.gr).

Οι κόλποι Χανίων, Ρεθύμνου και Μεσσαράς αποτελούν τις τρεις σημαντικές περιοχές ωοτοκίας του προστατευόμενου είδους της Caretta-caretta στο νησί και η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί τακτικούς ελέγχους κατά την αναπαραγωγική περίοδο της θαλάσσιας χελώνας ενημερώνοντας παράλληλα τους φορείς και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες ωοτοκίας για την ορθή τους χρήση στα πλαίσια του καθεστώτος προστασίας.

