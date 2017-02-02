ΠΟΕΔΗΝ : ΤΕΤΕΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017 , 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ , ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ
ΤΕΤΕΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
- ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ Β.Α.Ε.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11.00 π.μ.
- ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ 10.00πμ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ