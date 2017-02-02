ΚΑΙΡΟΣ

24ωρη πρόγνωση για όλη την Ελλαδα και τον Κόσμο,σε όλες τις πολεις

Πατήστε για να Δείτε τον Καιρό ΕΔΩ..!!!

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


 Added on 11 Μαΐου 2017  Sinogeorgos Dim για την @mynima-hellas.com   , , ,

ΠΟΕΔΗΝ : ΤΕΤΕΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017 , 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ , ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ

ΠΟΕΔΗΝ : ΤΕΤΕΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017 , 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ , ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
image_pdf@Mynima-Hellas.comimage_print@Mynima-Hellas.com

ΤΕΤΕΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ

 

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
  • ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ Β.Α.Ε.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

  • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11.00 π.μ.
  • ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ 10.00πμ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Share This Post

Τελευταίες Ειδήσεις

by Sinogeorgos Dim για την @mynima-hellas.com

©Mynima-Hellas.com Νέα και Ειδήσεις από Ελλάδα και τον Κόσμο για την επικαιρότητά τον πολιτισμό, διασκέδαση, επιστήμη, Αθλητισμό, τοπική Αυτοδιοίκηση,τη Μουσική|http://mynima-hellas.com| https://www.facebook.com/mynimahellascom

Follow me Facebook Website

Απάντηση