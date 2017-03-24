ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΙΣΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ ,ΕΛΤΑ,ΑΔΗΜΟΣΙΟΥ ,ΟΣΕ, OAEE ,ΝΑΤ , ΠΟΣΕ,ΟΑΕΕ ,Π.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΜΑΗΣ 2017
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ
ΣΤΙΣ 17-18 ΤΟΥ ΜΑΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡΤΓΑΤΙΚΗ-ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ-ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΘΑΝΑΤΙΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟ 4Ο ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΟ ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ: ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΦΤΗ ΣΕ ΟΤΙ ΠΕΝΙΧΡΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΟ ΑΚEΡAIΟ ΣΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΙΣΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΡΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΡΟΣ στην ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ THN ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ ώρα 10π.μ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Δημαρχείο Αθήνας) ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΗ ΩΡΑ 10π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(Δημαρχείο Αθήνας)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΕΔΩ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Τώρα με τα νέα θανατηφόρα αντισυνταξιουχικά – αντιλαϊκά μέτρα έρχονται να μας ισοπεδώσουν. Η εφαρμογή της «προσωπικής διαφοράς», σημαίνει νέες καταστροφικές περικοπές στις υπάρχουσες συντάξει μας έως και 18%. Έχουν συμφωνήσει σε νέα μείωση του αφορολόγητου. Φορτώνονται στα προηγούμενα μέτρα που μέχρι σήμερα έχουν κατακρεουργήσει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας, έχουν αφαιρέσει τα δώρα μας, εξαφάνισαν το ΕΚΑΣ. Μας αποκλείουν από την υγεία την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΑΠOΦΑΣΙΣΤΙΚΗ – ΑΔΙΑΚΟΠΗ – ΜΑΖΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ – ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ – ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ – ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ – ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ