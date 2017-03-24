Кто же, в результате, победил фашизм? Τελικά, ποιος νίκησε τον Φασισμό;

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Кто же, в результате, победил фашизм?

По случаю 72-х летнего юбилея капитуляции Германии

С развитием цивилизации, варварство не исчезает, наоборот, цивилизация иногда даже культивирует его. Чем цивилизованнее народ, тем более он может быть склонен к варварству, к разрушительству.

Umberto Eco, 1932-2016, Итальянский писатель

Когда 9 мая 1945 года в зале инженерного военного училища в пригороде Берлина генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф подписывали акт о безоговорочной капитуляции в присутствии маршала Жукова и представителей союзников, у никого не вызывало ни малейшего сомнения, что победа над Третьим Рейхом являлась, по существу, заслугой Советского Союза и Красной армии.

Автор: Периклис Капетанопулос

журналист

Несколькими днями раньше, 30 апреля 1945 года, советские воины водрузили Красное знамя Победы на крыше Рейхстага.

Те, кто пережил события Второй мировой войны, признают, что решающую роль в разгроме военной машины гитлеровской коалиции сыграли Красная армия и Советский Союз. Что отражается и в поздравительных посланиях, которые отправили вождю СССР и маршалу победы Иосифу Сталину руководители Великобритании и США 9 мая.

«Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую Вы одержали, изгнав захватчиков с Вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества», писал в письме от 9 мая 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль советскому вождю.

«Теперь, когда советско-англо-американские войска принудили армии фашистских агрессоров к безоговорочной капитуляции, я хочу передать Вам и через Вас Вашим героическим армиям горячие поздравления нашего народа и его Правительства. Мы высоко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их превосходное руководство», – это слова американского Президента Гарри Трумэна.

Решающий вклад Советского Союза признавали и граждане тех стран, которые были освобождены американскими и британскими войсками. Примечательно, что вскоре после войны результаты опроса, проведенного во Франции (1945), показали, что 57% французов считали, что Советский Союз внес наибольший вклад в Победу над Германией. Что касается вклада союзников, то 20% признавали вклад США и лишь 12% – вклад Великобритании.

Полвека спустя, в 1994 году, отвечая на тот же вопрос, один из двух французов (49%) утверждал, что США сыграли решающую роль в победе над Германией.

Еще десять лет спустя, в 2004 году, на тот же самый вопрос молодые французы ответили, что фашизм был побежден благодаря решающему вкладу США. Лишь 20% респондентов признавали решающим вклад СССР в антифашистскую победу.

Далеко не случайно, что в голливудских фильмах не Советский Союз сокрушил основную массу германских войск на Восточном фронте, а США, после высадки в Нормандии. Американская киноиндустрия систематически и усиленно переписывает в последние 50 лет историю, искажая исторические факты. Живые картины способствуют быстрой и легкой перестройке коллективной памяти.

Искажение исторической правды наблюдается и в рамках Евросоюза. После распада в 1991 году Советского Союза, эти попытки усилились и приняли форму крестового похода, особенно после принятия немыслимого решения Евросоюза приравнять Фашизм к Коммунизму. Программы ЕС снабдили дорогостоящими чернилами труды университетских профессоров, историков и писателей, охотно согласившихся послужить «исторической правде». Делается систематическая попытка сформировать новое историческое сознание у мирового сообщества, путем уравнивания фашизма и коммунизма, нацистской Германии и Советского Союза.

Это – не просто научная проблема, точнее – не только научная. Это вопрос социального процесса и исторической правды. Это вопрос, который должен занимать трудящихся, молодежь, прогрессивных граждан, интересующихся прошлым своей страны и человечества в целом, независимо от светлых сторон или темных пятен этого прошлого, независимо от того, что кому-то хотелось бы, чтобы история пошла иным путем.

Давайте рассмотрим, каков был вклад СССР, США и Великобритании в разгром коалиции.

В сражениях на восточном фронте немецкие войска потеряли 80% своей мощи. С 22 июня 1941 года, когда нацистские войска вторглись в СССР, и до 9 мая 1945 года, на восточном фронте были разгромлены и взяты в плен 607 немецких дивизий. Это в три или даже четыре раза больше, чем потери Вермахта на других фронтах.

Красной армии предстояло пройти долгий путь, от Москвы, через Сталинград и Ленинград до Берлина.

На фронте, линия которого колебалась от 3.000 до 6.200 километров- но и позади линии фронта, в оккупированных врагом районах – советские бойцы и партизаны сражались в течение 1.418 дней и ночей. Каждую минуту войны в среднем погибало 9 человек, каждый час – 507 человек и каждый день – 1.400. Красной армией было проведено 9 широкомасштабных операций и 210 малых.

Даже в самый тяжелый период германская армия сохраняла сильную ударную силу. Бросив 80% своих сил на борьбу с Красной армией, немецкие ВВС в январе 1945 года насчитывали 5.400.000 солдат всех родов войск, 30.000 орудий и гаубиц, 4.000 танков 2.000 военных самолетов. Также, когда советские войска вошли в Германию, против них были брошены резервы немецкой армии, насчитывающие 2.500.000 солдат, 2.900 орудий, 5.500 танков и 3.250 самолетов.

С марта 1945 года немецкие войска, сражавшиеся на западном фронте, оказывали чисто символическое сопротивление и целыми полками сдавались американо-британским силам. Напротив, бешено сражались против советских ВВС, которые продвигались по немецкой земле, приближаясь к Берлину.

Для понимания символического значения взятия Берлина, следует прочесть телеграмму Черчилля Рузвельту от 1 апреля 1945 года.

«Русские армии, – писал Черчилль американскому Президенту,- несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьёзные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток, и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять».

Из 50.000.000 погибших во Второй мировой войне, один из двух погибших – советский солдат или мирный житель. Потери Советского Союза в человеческих жизнях – около 27.000.000, в то время, как Великобритания потеряла в войне 375.000 и США – ΗΠΑ 405.000.

Что касается инфраструктур, гитлеровцы разрушили в СССР 1.710 городов и сел, сожгли и сровняли с землей более 70 тысяч деревень, разрушили около 32 тысяч заводов и фабрик, уничтожили 65.000 км железных дорог, разграбили 98 тысяч колхозов, 1.876 совхозов, 2.890 тракторных станций.

Общий уровень материальных потерь во Второй мировой войне для европейских стран составляет 260 миллиардов долларов, из которых 128 миллиардов потерял СССР.

Если к этим суммам прибавить и 357 миллаирдов долларов военных затрат СССР, тогда станет ясно, что Вторая мировая война стоила СССР колоссальной суммы в 485 миллиардов долларов, то есть, страна затратила гораздо больше, чем США, Англия и Франция вместе.

Так что на вопрос ревизионистской исторической школы в Америке и Европе «Кто внес решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и фашистской коалицией?», История уже дала окончательный ответ.

В процессе написания этой статьи, мне пришла простая мысль: может быть, в наши дни война изменила свой облик, и в большинстве случаев, уже нет нужды в оружии массового уничтожения, раз существуют банки и телевидение?

Πηγές:

–Στρατάρχης Γ. Κ. Ζούκοφ: «Αναμνήσεις και Στοχασμοί», εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», 1980.

-«Αλληλογραφία Στάλιν – Τσώρτσιλ – Ατλη – Ρούσβελτ – Τρούμαν», εκδόσεις «Μέλισσα».

-Λ. Γιερεμέγιεφ: «Η Σοβιετική Ενωση στο Β` Παγκόσμιο Πόλεμο» εκδόσεις «Ζαχαρόπουλος».

-«Ο Β` Παγκόσμιος Πόλεμος 1939-1945», εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».

-Υπουργείον Αμύνης ΕΣΣΔ: «Β` Παγκόσμιος Πόλεμος 1939-1945», εκδόσεις ΚΥΨΕΛΗ.

-Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, Συλλογικό έργο, εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», 1994.

– Ι. Β. Στάλιν: «Ο Μεγάλος Πόλεμος για την Πατρίδα», εκδόσεις «ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ», Αθήνα 1946.

-Α.Βασιλεφσκι, Απομηνονεύματα, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1975.

-Ρεϊμόν Καρτιέ, Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τ. Β΄, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα, 1964 (μτφ. από τα Γαλλικά)

-Henri Michel, Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, Paris, Omnibus, 2001

Το άρθρο στα ελληνικά : ΕΔΩ & ΕΔΩ

π.κ

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