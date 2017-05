Στην πιστοποίηση μονοπατιών με το σήμα Leading Quality Trails – Best of Europe στοχεύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το workshop για την έναρξη της διαδικασίας Πιστοποίησης Μονοπατιών με το σήμα Leading Quality Trails – Best of Europe, από τον Διεθνή φορέα ERA, Europeans Ramblers Association. Το Leading Quality Trails – Best of Europe είναι ένα πιστοποιητικό ποιότητας, τεχνικής επάρκειας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που απονέμει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (European Ramblers Association, ERA) σε δίκτυα μονοπατιών που αθροίζουν πάνω από 50 χλμ σειριακά, παρέχουν επαρκή υποδομή και πληρούν κριτήρια ποικιλότητας, ασφάλειας και εξυπηρετήσεων. Το πιστοποιητικό αυτό κάνει τα δίκτυα αυτά πολύ πιο ελκυστικά στα μέλη των εθνικών ομοσπονδιών πεζοπόρων 33 κρατών της Ευρώπης, που αριθμούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μια μεθοδολογία που συνέταξε πριν από 12 χρόνια η Γερμανική Ομοσπονδία Πεζοπορίας και υιοθετήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων. Υπάρχουν 23 αντικειμενικά κριτήρια για την πιστοποίηση ενός μονοπατιού .Τα βασικά κριτήρια είναι να βρίσκεται μέσα σε φύση, να διαθέτει φιλική στον περιπατητή σηματοδότηση, να διέρχεται από σημεία µε εντυπωσιακή θέα, να περιλαμβάνει σημεία φυσικής ομορφιάς, να περνά από γραφικούς οικισμούς, να περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία, να διέρχεται από σημεία/υποδομές στάσεων για ξεκούραση, να υπάρχει διασφάλιση συνεχούς προσβασιμότητας και τέλος να υπάρχουν σημεία που παρέχονται υπηρεσίες διατροφής, αναψυχής κλπ.

Η πρώτη ημέρα του workshop περιλάμβανε θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας το πρωί και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση στην καταγραφή των στοιχείων μιας διαδρομής, επί τόπου σε μονοπάτι. Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε αντίστοιχο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης και έκλεισε με την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι στο workshop συμμετέχουν με ενθουσιασμό, στελέχη φορέων, μέλη συλλόγων καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας. Σε σχόλιο της η κα Jordan δήλωσε ότι είναι μοναδικός ο ενθουσιασμός με τον οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι στο workshop.

Την προσπάθεια αυτή στηρίζουν και επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι δεν έχουν τόσο άμεση σχέση με τα μονοπάτια, όπως οι Ενώσεις Ξενοδόχων Μαγνησίας και Λάρισας, καθώς και η Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας.

