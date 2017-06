ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

«Ένας για όλους και όλοι για έναν» . ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

«Ένας για όλους και όλοι για έναν»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ (ΚΙΦΒ) Ελλησπόντου 21 – Βύρωνας 6977-747431 e-mail: kif.byrona@gmail.com

Ανακοίνωση

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΦΡΑΝΤΖ ΛΟΜΠΟΥΣ:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤ!

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ 1963 ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ

Ο Φράντς Λόμπους δημοσιοποίησε το παρακάτω κείμενο για ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων προοδευτικών ανθρώπων που θα ήθελαν να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, με την ευκαιρία του Μαραθώνιου του 2017.

Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα χαιρετίζει και τιμά την πρωτοβουλία του Φίλου και Αγωνιστή Φράντς Λόμπους ! Οι αγώνες και η Αλληλεγγύη των λαών θα νικήσουν!

ΚΙΦΒ

0.6.2017

RUN FOR THE EVOLUTION PROJEKT (GR )

Το σχέδιο είναι απλό και πρωτότυπο!

Το Νοέμβριο του 2017 εγώ (Franz Lohbusch) για πολλοστή φορά θα πάρω μέρος στον Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Για να αυξήσω την προσοχή, αλλά και για να μπορέσω να συγκεντρώσω όσο τον δυνατόν περισσότερες δωρεές για το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Βύρωνα, θα πραγματοποιηθεί αυτή τη χρονιά η ακόλουθη δράση:

Την Πέμπτη, 09.11.2017, θα συναντηθούν συμμετέχοντες (και όχι μόνο του Μαραθωνίου) από όσο τον δυνατόν περισσότερες χώρες ( στο σημείο εκκίνησης του Μαραθωνίου), και θα διανύσουν μέσα σε δύο ημέρες την διαδρομή Μαραθώνας – Αθήνα με τα πόδια. Η διανυκτέρευση θα πραγματοποιηθεί σε σκηνές- όπως ακριβώς και στην πορεία αλληλεγγύης από την Πάτρα στην Αθήνα το 2012. Με το σύνθημα: We go for freedom and self-determination, θα πρέπει εκ των προτέρων αλλά και σε όλη την διαδρομή να αναδειχτούν οι ποικίλες κοινωνικές αντιξοότητες των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

Η άφιξη την Παρασκευή 11.11.2017, θα κλείσει με μια πρέπουσα τελετή λήξης στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι θα παραμείνει χρόνος για τους συμμετέχοντες, που θα τρέξουν την Κυριακή 13.11.2017, (κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό ) αρκετός χρόνος για να ξεκουραστούν. Για να μπορέσει όλη η δράση να οργανωθεί σωστά θα πρέπει φυσικά να γίνουν κάποιες προετοιμασίες. Προσωπικά έχω διάθεση να οργανώσω όλο αυτό το εγχείρημα. Επομένως, σε όποιον αφήνει μια καλή εντύπωση το γεγονός, ότι θα περάσει δύο ημέρες στο ελληνικό τοπίο περπατώντας για ένα καλό σκοπό, θα πρέπει να ανακοινώσει τη συμμετοχή του το συντομότερο δυνατόν στο ακόλουθο e-mail: franzlohbusch@live.de

Μερικές ακόμη πληροφορίες: η διαδρομή (συνολικά 35 χλμ.) είναι εύκολη να την περπατήσει κανείς εντός δύο ημερών ενώ θα παραμείνει αρκετός χρόνος για να γευματίζει κανείς είτε με φαγητό και αναψυκτικά, που έχει φέρει μαζί του, είτε σε κάποιο εστιατόριο.

Το κλίμα: Γενικά τα τελευταία χρόνια, οι θερμοκρασίες και ο καιρός του μήνα Νοεμβρίου ήταν πολύ ευχάριστος. Από αυτή την άποψη η διανυκτέρευση σε σκηνή, που θα φέρει κάποιος μαζί του, δεν θα είναι πρόβλημα. Για την μεταφορά των σκηνών αλλά και για την παροχή περίθαλψης θα είναι διαθέσιμο ένα όχημα που θα συνοδεύει την πορεία. Σε περίπτωση ανάγκης θα παρέχεται βοήθεια και διευκόλυνση επιστροφής στην Αθήνα π.χ. για τη διανυκτέρευση.

Όλα τα προσωπικά έξοδα της συμμετοχής θα πρέπει να τα αναλάβει ο καθένας για λογαριασμό του, καθώς όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν να μπορέσουν να αποδοθούν στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Βύρωνα. Από τώρα και στο εξής μπορείτε να καταθέτετε τις δωρεές στον ακόλουθο λογαριασμό:

Όνομα κατόχου: Run for the Evolution e.V. Stadtparkasse Krefeld

IBAN: DE12 3205 0000 0002 803229

BIC: SPKRDE33

Τέλος, ο κλασσικό Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί στη μνήμη του βουλευτή και αθλητή στίβου Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος πραγματοποίησε την 1η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης το 1963. Ο Λαμπράκης αψήφησε τη σχετική απαγόρευση της αστυνομίας και βάδισε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μόνος του, εν μέσω απειλών. Σε μικρό χρονικό διάστημα δολοφονήθηκε από εξτρεμιστές δεξιούς. Αυτό το συμβάν έχει μεταφερθεί και σε ταινία την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=BU5_Dq6HAGI

https://de.wikipedia.org/wiki/Grigoris_Lambrakis

Μερικοί ακόμη σύνδεσμοι: Η περίληψη από τη συμμετοχή μου στο Μαραθώνιο το 2016.

2016 https://www.youtube.com/watch?v=dC6_QXjcR2E

αλλά και σε κείμενο https://www.facebook.com/notes/run-for-the-evolution/13-november-2016-athengriechenland-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-danke-merci-gracias-thanks-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-/1384994764846621/

σύνδεσμος για το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Βύρωνα http://www.sapiens.org/cu…/social-pharmacy-greece-austerity/

RUN FOR THE EVOLUTION PROJEKT (DE )

Der Plan ist einfach und trotzdem genial!

Im November 2017 werde ich (Franz Lohbusch) zum wiederholten Male am Athener Marathonlauf teilnehmen. Um die Aufmerksamkeit zu steigern und um möglichst viele Spenden an die Sozialstation Byronas sammeln zu können, wird in diesem Jahr folgendes geschehen: Am Donnerstag, den 09.11.2017, werden sich Teilnehmer*innen aus möglichst vielen Ländern in Marathon (dem Startpunkt des Marathonlaufes) treffen und in zwei Tagesetappen den Weg nach Athen zu Fuß gehen. Die Übernachtung wird – genauso wie beim Solidaritätsmarsch von Patras nach Athen(im Jahre 2012) – in Zelten stattfinden. Unter dem Motto: We go for freedom and self-determination soll im Vorfeld, jedoch auch unterwegs, auf die vielfältigen sozialen Schwierigkeiten, der Menschen im Großraum Athen hingewiesen werden.

Die Ankunft am Freitag, den 11.11.2017, soll dann in einem Abschlussfest auf dem Syntagmaplatz gebührend gefeiert werden. Es bleibt dann noch für die Teilnehmer*innen, welche am Sonntag, den 13.11.2017, den Marathonlauf absolvieren wollen (dies ist natürlich kein muß) genügend Zeit sich zu erholen. Damit dies umgesetzt werden kann, müssen natürlich noch einige Vorbereitungen getroffen werden.

Ich bin guter Dinge, dies alles organisieren zu können.

Also, wer sich angesprochen fühlt, zwei Tage durch die griechische Landschaft zu Fuß zu gehen und sich für eine gute Sache einsetzen, sollte sich möglichst bald melden. (email: franzlohbusch@live.de

Noch einige Daten: die Strecke (insg. 35 km) ist in zwei Tagesetappen locker zu schaffen und es wird genügend Zeit bleiben, um entweder selbst mitgebrachtes Essen und Trinken zu verzehren oder in einem griechischen Restaurant zu essen.

Klima: Die letzten Jahre im November waren wettermäßig sehr angenehm von den Temperaturen. Von daher ist auch die Übernachtung in einem selbstmitgebrachten Zelt kein Problem. Für den Transport der Zelte und der Verpflegung wird ein Begleitfahrzeug zur Verfügung stehen. Bei Bedarf kann zur Anreise nach Athen, bzw. für die Übernachtungen in Athen Hilfestellungen gewährt werden.

Es erübrigt sich fast der Hinweis, daß alle Kosten der Anreise usw. selbst bezahlt werden müssen, damit sämtliche eingesammelten Spenden an die Sozialstation Byronas gehen können.

Ab sofort kann natürlich gespendet werden an folgende Kontoverbindung:

Kontoinhaber: Run for the Evolution e.V. Stadtparkasse Krefeld IBAN: DE12 3205 0000 0002 803229 BIC: SPKRDE33

Zum Schluß: Der Athener Marathonlauf wird in Gedenken an den Parlamentarier und Leichtathlet Lambrakis durchgeführt. Lambrakis ging diesen Weg von Marathon nach Athen im Rahmen einer Friedensdemonstration (1963). Nachdem die Machthaber diese Demonstration verboten hatten, ging er diese Strecke alleine. Kurze Zeit später wurde er von Rechtsextremisten ermordet. Diese Begebenheit wurde auch in einen Film umgesetzt. Unter folgendem Link ist der Film zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=BU5_Dq6HAGI

https://de.wikipedia.org/wiki/Grigoris_Lambrakis

Noch einige Links: Zusammenfassung von meiner Teilnahme im Jahre 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dC6_QXjcR2E

sowie in Textform https://www.facebook.com/notes/run-for-the-evolution/13-november-2016-athengriechenland-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-danke-merci-gracias-thanks-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-/1384994764846621/

links zur Sozialstation: http://www.sapiens.org/cu…/social-pharmacy-greece-austerity/

