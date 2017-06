Μικρό ανθολόγιο της ποίησης του Ναζίμ Χικμέτ: Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα…

«Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα…»

Nâzim Hikmet (1902-1963): Τοῦρκος ποιητὴς καὶ πεζογράφος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη.

Ο Ναζίμ Χικμέτ Ραν (Nazim Hikmet Ran), όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιανουαρίου 1902. Ο Ναζίμ Χικμέτ Ραν πέθανε στη Μόσχα στις 3 Ιουνίου 1963 από καρδιακή προσβολή και τάφηκε στο ονομαστό κοιμητήριο της ρωσικής πρωτεύουσας Νοβοντονίτσκι. Ο Χικμέτ υπήρξε έξοχος χειριστής της γλώσσας και σπουδαίος λυρικός ποιητής. Εισήγαγε τον ελεύθερο στίχο κι ένα ευρύ φάσμα νέων θεμάτων στην ποίηση, επηρεάζοντας σημαντικά την τουρκική λογοτεχνία της δεκαετίας του '30. Στην αρχή έγραφε πατριωτικά ποιήματα, αλλά στη συνέχεια, όταν γνώρισε στη Μόσχα τον ρωσικό φουτουρισμό, εγκατέλειψε τις παραδοσιακές ποιητικές φόρμες, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά πληθωρικές ποιητικές εικόνες, σε εντυπωσιακούς και απρόσμενους συσχετισμούς. Αργότερα, πάντως, ο τόνος αυτός μετριάστηκε. Η κριτική τον έχει χαρακτηρίσει ως «ρομαντικό κομουνιστή» και «ρομαντικό επαναστάτη». Εκτός από ποίηση, ο Χικμέτ έγραψε το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Οι Ρομαντικοί και ορισμένα θεατρικά έργα, το πιο γνωστό από τα οποία έχει τον τίτλο «Άραγε υπήρξε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;» Μετά τον θάνατό του όλα του έργα, που ήταν προηγουμένως απαγορευμένα από τη λογοκρισία, εκδόθηκαν και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία.

Εδώ: Ο Ναζίμ Χικμέτ διαβάζει το ποίημά του Kerem Gibi Στα ελληνικά, ποιήματα του Ναζίμ Χικμέτ μετέφρασε ο Γιάννης Ρίτσος και ορισμένα από αυτά μελοποίησαν ο Μάνος Λόϊζος και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Γιὰ τὴ ζωή (ἀπόδοση: Γιάννης Ρίτσος) Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά,

Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος,

Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα.

Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς.

Τὶς πιὸ ὄμορφες μέρες μας δὲν τὶς ζήσαμε ἀκόμα

Κι ἂχ ὅ,τι πιὸ ὄμορφο θά ῾θελα νὰ σοῦ πῶ

Δὲ στό ῾πα ἀκόμα. Γιὰ τὴ ζωή Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά,

Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος,

Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα.

Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς.

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρὰ

Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ

Ποὺ ἔτσι, νὰ ποῦμε, ἀκουμπισμένος σ᾿ ἕναν τοῖχο

μὲ τὰ χέρια σου δεμένα

Ἢ μέσα στ᾿ ἀργαστήρι

Μὲ λευκὴ μπλούζα καὶ μεγάλα ματογυάλια

Θὲ νὰ πεθάνεις, γιὰ νὰ ζήσουνε οἱ ἄνθρωποι,

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ποτὲ δὲ θά ῾χεις δεῖ τὸ πρόσωπό τους

καὶ θὰ πεθάνεις ξέροντας καλὰ

Πὼς τίποτα πιὸ ὡραῖο, πὼς τίποτα πιὸ ἀληθινὸ

ἀπ᾿ τὴ ζωὴ δὲν εἶναι.

Πρέπει νὰ τηνε πάρεις σοβαρὰ

Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ

Ποὺ θὰ φυτεύεις, σὰ νὰ ποῦμε,

ἐλιὲς ἀκόμα στὰ ἑβδομῆντα σου

Ὄχι καθόλου γιὰ νὰ μείνουν στὰ παιδιά σου

Μὰ ἔτσι γιατὶ τὸ θάνατο δὲ θὰ τόνε πιστεύεις

Ὅσο κι ἂν τὸν φοβᾶσαι

Μὰ ἔτσι γιατί ἡ ζωὴ θὲ νὰ βαραίνει

Μὰ ἔτσι γιατί ἡ ζωὴ θὲ νὰ βαραίνειπιότερο στὴ ζυγαριά. Τὰ τραγούδια τῶν ἀνθρώπων

εἶναι πιὸ ὄμορφα ἀπ᾿ τοὺς ἴδιους

πιὸ βαριὰ ἀπὸ ἐλπίδα

πιὸ λυπημένα

πιὸ διαρκῆ.

* * * Πιότερο ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους,

τὰ τραγούδια τους ἀγάπησα.

Χωρὶς ἀνθρώπους μπόρεσα νὰ ζήσω,

ὅμως ποτὲ χωρὶς τραγούδια·

μοὔτυχε ν᾿ ἀπιστήσω κάποτε στὴν πολυαγαπημένη μου,

ὅμως ποτέ μου στὸ τραγούδι

ποὺ τραγούδησα γι᾿ αὐτήν·

οὔτε ποτὲ καὶ τὰ τραγούδια

μ᾿ ἀπατήσανε.

* * *

Ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ γλῶσσα τους

πάντοτε τὰ τραγούδια τὰ κατάλαβα.

* * *

Σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο τίποτα

ἀπ᾿ ὅσα μπόρεσα νὰ πιῶ

καὶ νὰ γευτῶ

ἀπ᾿ ὅσες χῶρες γνώρισα

ἀπ᾿ ὅσα μπόρεσα ν᾿ ἀγγίξω

καὶ νὰ νιώσω

τίποτα, τίποτα

δὲ μ᾿ ἔκανε ἔτσι εὐτυχισμένον

ὅσο τὰ τραγούδια… Κλαίουσα Ἰτιά Κυλοῦσε τὸ νερὸ

καὶ στὸν καθρέφτη του γυαλίζονταν ἰτιὲς

τὰ πλούσια τὰ μαλλιά τους λούζαν λυγερές.

Καὶ τὰ σπαθιὰ τ᾿ ἀστραφτερά τους

χτυπώντας στοὺς κορμοὺς

καλπάζαν κατακόκκινοι μὲς στοὺς δρυμοὺς

καλπάζαν πρὸς τὴ δύση

μεθύσι!…

Καὶ τότε ξάφνου

σὰ τὸ πουλὶ τὸ λαβωμένο

τὸ πληγωμένο

στὸ φτερό του

γκρεμίστηκ᾿ ἕνας καβαλάρης

ἀπ᾿ τ᾿ ἄλογό του.

Δὲ σκλήρισε

τοὺς ἄλλους πού ῾φευγαν δὲ ζήτησε

τὰ βουρκωμένα μάτια του ἐγύρισε

μονάχα γιὰ νὰ δεῖ

τὰ πέταλα ποὺ λάμπαν.

Τὸ ποδοβολητὸ ἐσβοῦσε μὲς στὴ φύση

καὶ τ᾿ ἄλογα ἐχάνονταν στὴ δύση!

Καμαρωτοὶ ἐσεῖς καβαλαρέοι

Ὦ κόκκινοι κι ἀστραφτεροὶ καβαλαρέοι

καβαλαρέοι φτερωτοὶ

καμαρωτοὶ

ὡραῖοι!…

Μ᾿ ἴδιες φτεροῦγες πέταξη ἡ ζωὴ ποὺ ῥέει!

Ὁ φλοῖσβος τοῦ νεροῦ σταμάτησε

ἐχάθη

οἱ ἴσκιοι ἐβυθίστηκαν στοῦ σκοταδιοῦ τὰ βάθη

τὰ χρώματα σβηστῆκαν

στὰ μάτια του τὰ πένθιμα

τὰ πέπλα κατεβῆκαν

καὶ τῆς ἰτιᾶς ἡ φυλλωσιὰ

χαϊδεύει τὰ μαλλιά του!

Μὴ κλαῖς ἰτιά μου θλιβερὰ

καὶ μὴ βαριοστενάζεις

πάν᾿ ἀπ᾿ τὰ σκοτεινὰ νερὰ

τὸ δάκρυ μὴ σταλάζεις

Ὦ μὴ στενάζεις

μὲ σφάζεις. 1925

Γιὰ τὰ τραγούδια μου Δὲν ἔχω πήγασο μὲ σέλαν ἀργυρὴ

οὔτε καὶ πόρους

-ὅπως τοὺς λέν᾿- ἀδήλους

δὲν ἔχω μήτε γῆ

μιὰ σπιθαμὴ

μονάχα ἕνα ποτηράκι μέλι

σὰ νά ῾ναι φλόγα λαμπερή.

Αὐτὸ εἶναι τὸ βιός μου

κι εἶναι καὶ γιὰ τοὺς φίλους

κι ἐνάντια σ᾿ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς

ἐντός μου

φυλάγω αὐτὸν τὸν πλοῦτο μου

ἕνα ποτήρι μέλι.

Ὑπομονή, συντρόφοι, ὑπομονὴ

καὶ θὰ ῾ρθει μέρα ἡ τρανὴ

ναὶ θά ῾ρθει!

-Σ᾿ αὐτοὺς πού ῾χουν τὸ μέλι θὲ νὰ ῾ρθεῖ

ἡ μέλισσα ἡ μιὰ

ἀπ᾿ τὴ Βαγδάτη. 1935 Ἡ χώρα αὐτὴ εἶναι δική μας Ἡ χώρα αὐτὴ π᾿ ὁρμᾶ ἀπ᾿ τὴν Ἀσία μὲ καλπασμὸ

καὶ ποὺ προβάλλει

τ᾿ ὥριο κεφάλι

σὰν τὸ πουλάρι

γεμάτο χάρη

πρὸς τῆς Μεσόγειος τὸ νερὸ

ἡ χώρ᾿ αὐτὴ εἶναι δική μας

μὲ ματωμένους τοὺς καρποὺς

δόντια σφιγμένα

πόδια γυμνά.

Σὰ μεταξένιο τούτη ἡ γῆ μας

εἶναι χαλί μας

τούτη ἡ γῆ μας

ἡ κόλασή μας

τούτ᾿ ἡ παράδεισο

εἶναι δική μας.

Ἡ θέλησή μας

τώρα τρανεύει

νά ῾ναι δική μας

παντοτινὰ

νὰ ζοῦμε λεύτεροι σὰ δέντρα

σὰ τὰ δεντρὰ τοῦ ἴδιου δάσου

ἀδερφωμένα

ἀγκαλιαστά. 1948 Αὐτὸ εἶναι ὅλο Ζῶ στὴ φεγγοβολὴ

ποὺ προχωράει

ὁλόγιομα τὰ χέρια μου

μὲ πόθους

κι ὁ κόσμος εἶναι ὄμορφος πολὺ

μοσκοβολάει.

Τὰ μάτια μου λιμπίστηκαν

τὰ δέντρα

τὰ δέντρα ποὺ γιόμισαν ἐλπίδες

καὶ ντύθηκαν τὴ πράσινη στολὴ

τὸ λιόχαρο δρομάκι προχωράει

σ᾿ ὁλόδροσο χαλὶ

κι ἀπ᾿ τὸ φεγγίτη μὲ καλεῖ

στὶς πράσινες νησίδες.

Κι οὔτε μυρίζομαι τὰ φάρμακα

τ᾿ ἀναρρωτήριο πιὰ δὲ βρωμάει

-θ᾿ ἀνοίξουν τὰ γαρούφαλα

ἡ ὥρα ἡ καλή-

Τί τάχα ἂν εἶσαι φυλακή;

Νὰ μὴ λυγᾶς!

αὐτὸ εἶν᾿ ὅλο.

Δὲν εἶναι ἄλλη συμβουλή. 1948 Δὲ μᾶς ἀφήνουν νὰ τραγουδᾶμε Δὲ μᾶς ἀφήνουν Ῥόμπσον νὰ τραγουδᾶμε

δὲ μᾶς ἀφήνουν καναρίνι

πού ῾χεις φτερὰ ἀητοῦ

μαῦρε ἀδερφέ μου

δόντια ποὺ ἔχεις

μαργαριτάρια

δὲ μᾶς ἀφήνουν νὰ ψηλώσουμε φωνή.

Φοβοῦνται Ῥόμπσον

φοβοῦνται τὴν αὐγή,

ν᾿ ἀκούσουνε φοβοῦνται

καὶ ν᾿ ἀγγίσουν

φοβοῦνται ν᾿ ἀγαπήσουν

φοβοῦνται ν᾿ ἀγαπήσουνε σὰν τὸν Φερχὰτ (Ἀλήθεια θὰ ῾χετε κι ἐσεῖς ἕναν Φερχὰτ

οἱ νέγροι πῶς νὰ τόνε λένε Ῥόμπσον;)

Φοβοῦνται τὰ γεννήματα

τὴ γῆς

τὸ γάργαρο νερὸ φοβοῦνται τῆς πηγῆς

φοβοῦνται

νὰ θυμοῦνται

καὶ τὶς χαρές τους

τὸ χέρι ἑνὸς φίλου δὲν ἔσφιξε ποτέ τους

τὸ χέρι τους

ζεστὸ

σὰν τὸ πουλὶ

χωρὶς νὰ θέλει σκόντα

προμήθειες

ἡ κάποια ἀναβολὴ

στὴ πλερωμή.

Φοβοῦνται τὴν ἐλπίδα

φοβοῦνται Ῥόμπσον νὰ ἐλπίσουν

φοβοῦνται καναρίνι

πού ῾χεις φτερὰ ἀητοὺ

φοβοῦνται τὰ τραγούδια μας

μὴ τοὺς τσακίσουν. Ὀχτώβρης 1949 Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλο Ἔχω πάνω στὸ τραπέζι μου

τὴ φωτογραφία τοῦ ἀνθρώπου

μὲ τ᾿ ἄσπρο γαρούφαλο

ποὺ τὸν τουφέκισαν

στὸ μισοσκόταδο

πρὶν τὴν αὐγὴ

κάτω ἀπ᾿ τὸ φῶς τῶν προβολέων.

Στὸ δεξί του χέρι

κρατᾶ ἕνα γαρούφαλο

πού ῾ναι σὰ μιὰ φούχτα φῶς

ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ θάλασσα

τὰ μάτια του τὰ τολμηρὰ

τὰ παιδικὰ

κοιτάζουν ἄδολα

κάτω ἀπ᾿ τὰ βαριὰ μαῦρα τους φρύδια

ἔτσι ἄδολα

ὅπως ἀνεβαίνει τὸ τραγούδι

σὰ δίνουν τὸν ὅρκο τους

οἱ κομμουνιστές.

Τὰ δόντια του εἶναι κάτασπρα

ὁ Μπελογιάννης γελᾶ

καὶ τὸ γαρούφαλο στὸ χέρι του

εἶναι σὰν τὸ λόγο πού ῾πε στοὺς ἀνθρώπους

τὴ μέρα τῆς λεβεντιᾶς

τὴ μέρα τῆς ντροπῆς.

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία

βγῆκε στο δικαστήριο

ὕστερ᾿ ἀπ᾿ τὴ θανατικὴ καταδίκη. Ἀπρίλης 1952 Μονάκριβή μου (ἀπόδοση: Γιάννης Ρίτσος) Μονάκριβή μου ἐσὺ στὸν κόσμο

μοῦ λὲς στὸ τελευταῖο σου γράμμα:

«πάει νὰ σπάσει τὸ κεφάλι μου, σβήνει ἡ καρδιά μου,

Ἂν σὲ κρεμάσουν, ἂν σὲ χάσω θὰ πεθάνω».

Θὰ ζήσεις, καλή μου, θὰ ζήσεις,

Ἡ ἀνάμνησή μου σὰν μαῦρος καπνὸς

θὰ διαλυθεῖ στὸν ἄνεμο.

Θὰ ζήσεις, ἀδελφή με τὰ κόκκινα μαλλιὰ τῆς καρδιᾶς μου

Οἱ πεθαμένοι δὲν ἀπασχολοῦν πιότερο ἀπό ῾να χρόνο

τοὺς ἀνθρώπους τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα.

Ὁ θάνατος

Ἕνας νεκρὸς ποὺ τραμπαλίζεται στὴν ἄκρη τοῦ σκοινιοῦ

σὲ τοῦτον ῾δῶ τὸ θάνατο δὲν ἀντέχει ἡ καρδιά μου.

Μὰ νά ῾σαι σίγουρη, πολυαγαπημένη μου,

ἂν τὸ μαῦρο καὶ μαλλιαρὸ χέρι ἑνὸς φουκαρᾶ ἀτσίγγανου

περάσει στὸ λαιμό μου τὴ θηλειὰ

ἄδικα θὰ κοιτᾶνε μὲς στὰ γαλάζια μάτια τοῦ Ναζὶμ νὰ δοῦν τὸ φόβο.

Στὸ σούρπωμα τοῦ στερνοῦ μου πρωινοῦ

θὰ δῶ τοὺς φίλους μου καὶ σένα.

Καὶ δὲ θὰ πάρω μαζί μου κάτου ἀπὸ τὸ χῶμα

παρὰ μόνο τὴν πίκρα ἑνὸς ἀτέλειωτου τραγουδιοῦ.

Γυναίκα μου

Μέλισσά μου μὲ τὴ χρυσὴ καρδιὰ

Μέλισσά μου μὲ τὰ μάτια πιὸ γλυκὰ ἀπ᾿ τὸ μέλι

Τί κάθησα καὶ σοῦ ῾γραψα πὼς ζήτησαν τὸ θάνατό μου.

Ἡ δίκη μόλις ἄρχισε

Δὲν κόβουν δὰ καὶ στὰ καλὰ καθούμενα ἔτσι τὸ κεφάλι

ὅπως ἕνα γογγύλι.

Ἔλα, ἔλα, μή μου σκᾶς

Αὐτὰ εἶναι μακρινὰ ἐνδεχόμενα.

Ἂν ἔχεις τίποτα λεφτὰ

Ἀγόρασέ μου ἕνα μάλλινο σώβρακο

Μοῦ μένει ἀκόμα κείνη ἡ ἰσχιαλγία στὸ πόδι

Καὶ μὴν ξεχνᾶς πὼς ἡ γυναίκα ἑνὸς φυλακισμένου

Φίλοι κι ἀδέλφια τῆς ψυχῆς μου. Ἐσεῖς ποὺ πέσατε στὶς φυλακὲς καὶ στὰ νησιὰ τῆς κόλασης, ποὺ σᾶς κρατᾶν ἁλυσωμένους μὲς στὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης γιατὶ πολεμᾶτε γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία, τὸ ψωμὶ καὶ τὴ λευτεριὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δεχτεῖτε τὴν ἀγάπη καὶ τὸν θαυμασμό μου. Οἱ λαοὶ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδας ἔχουνε τοὺς ἴδιους θανάσιμα μισητοὺς ἐχθρούς: τὸν ἀγγλοαμερικάνικο ἰμπεριαλισμὸ καὶ τοὺς ντόπιους λακέδες του. Οἱ λαοὶ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδας, φιλιωμένοι ὁ ἕνας με τὸν ἄλλο, μὲ τὴ βοήθεια τῶν φιλειρηνικῶν λαῶν ὅλου τοῦ κόσμου, θὰ τσακίσουνε στὸ τέλος αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς τους. Αὐτὸ τὸ πιστεύω. Ὁ δικός σας ἔνδοξος ἀγώνας εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ λαμπρὲς ἀποδείξεις ὅτι θὰ νικήσει ἡ ὑπόθεση τῆς εἰρήνης, τοῦ ψωμιοῦ καὶ τῆς λευτεριᾶς. Σᾶς σφίγγω ὅλους μ᾿ ἀγάπη στὴν ἀγκαλιά μου. ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ

10/8/1951 Βερολίνο

10/8/1951 Βερολίνο

Μελοποιημένη ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ

Το ποίημά του Ναζίμ Χικμέτ Kız Çocuğu (Το μικρό κορίτσι) είναι μια έκκληση για την ειρήνη από ένα επτάχρονο κοριτσάκι, δέκα χρόνια μετά το θάνατό του στη Χιροσίμα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά αντιπολεμικά τραγούδια και το έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όπως η Τζόαν Μπαέζ, οι The Byrds, ο Πολ Ρόμπσον, οι This Mortal Coil, και The Fall. Στον αγγλόφωνο κόσμο είναι γνωστό με τους τίτλους I Come and Stand At Every Door, I Come and Stand At Your Door και Hiroshima Girl. Την προσαρμογή των στίχων έκανε ο Μπομπ Σίγκερ, ενώ η μουσική βασίζεται σε λαϊκό σκοπό της Σκωτίας.

Zülfü Livaneli – Kız Çocuğu

