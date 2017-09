ΦantastiCon 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

To Πανελλήνιο Συνέδριο για το Φανταστικό επιστρέφει για τρίτη χρονιά!

7 & 8 Οκτωβρίου 2017

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Φανταστικού – ΦantastiCon και η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Hellenic American College (HAEC) παρουσιάζουν στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το

ΦantastiCon 2017!

Μετά τις δύο προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις, το ΦantastiCon επιστρέφει και καλεί όλους τους φίλους του Φανταστικού να συμμετέχουν σε μια μοναδική διήμερη γιορτή. Οι χώροι της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης γεμίζουν ξανά με ξωτικά, μάγους, γενναίους πολεμιστές και μυθικά πλάσματα απ’ όλο τον γαλαξία και μεταφέρουν τους επισκέπτες σε ένα φανταστικό σύμπαν.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων καλλιτεχνικά δρώμενα, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια συγγραφής, μετάφρασης, κατασκευών και μεσαιωνικού χορού, συναυλία του συγκροτήματος “Woodwinds of Avalon”, sessions του παιχνιδιού ρόλων “Dungeons and Dragons”, quiz γνώσεων για το έργο του συγγραφέα Stephen King, panel συζήτησης “Star Wars vs Star Trek” και συναντήσεις με καλλιτέχνες του χώρου.

.

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ μπορούν ακόμη να γίνουν κριτές στο διαγωνισμό ψηφιακής τέχνης ΦantasticArt 2017, να αναδείξουν τους νικητές του διαγωνισμού cosplay Fantasy Champions 2017 , να ενημερωθούν για τα τελευταία νέα στο χώρο του φανταστικού και να περιπλανηθούν στην έκθεση βιβλίων, χειροποίητων αντικειμένων, διακοσμητικών και παιχνιδιών.

Επίσημη καλεσμένη του φεστιβάλ είναι η Βρετανίδα Kate Madison, ηθοποιός και σκηνοθέτης των Born of Hope και Ren. Οι δύο ταινίες θα προβληθούν και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Τιμώμενο πρόσωπο του ΦantastiCon 2017 είναι η βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών συγγραφέας Ιωάννα Μπουραζοπούλου, στο έργο της οποίας πραγματοποιείται εκτενές αφιέρωμα.

ΦantastiCon 2017

Ημερομηνία: 7 & 8 Οκτωβρίου 2017

Ώρες: 11:00 – 21:00

Χώρος: Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Κολωνάκι)

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες

Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Φανταστικού | www. fantasticon.gr | fantasticongr@gmail.com

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Διεύθυνση Πολιτιστικών| 210 3680900 (εσωτ. 152) | culture@hau.gr

