Πρεσβυωπία – καταρράκτης : Νέα επαναστατική θεραπεία, από αμερικανούς επιστήμονες,

Αθήνα 31 Αυγούστου 2017

Νέα επαναστατική θεραπεία, από αμερικανούς επιστήμονες, αλλάζει τα δεδομένα στην οφθαλμολογία και γεννά πολύ σοβαρές ελπίδες πως τα επόμενα χρόνια πρεσβυωπία και καταρράκτης θα είναι θεραπευτικώς αντιμετωπίσιμα!

Τα πρώτα αποτελέσματα από την κλινική εφαρμογή της νέας θεραπείας (EV06) , τα οποία παρουσιάστηκαν σε πρόσφατο οφθαλμολογικό συνέδριοστο Λος Αντζελες των ΗΠΑ της Αμερικανικής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής κρίθηκαν ενθαρρυντικά!(2017, American Society of Cataract and Refractive Surgery • American Society of Ophthalmic Administrators ASOA Symposium & Congress).

Στην κλινική δοκιμή της νέας επαναστατικής θεραπείας συμμετείχαν 75 ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η EV06 έδωσε, ταχύτερα από το αναμενόμενο- μόλις μέσα σε οκτώ ημέρες- καλό αποτέλεσμα σε ότι αφορά στην κοντινή οπτική οξύτητα των ασθενών.

Συνολικά, την 91η ημέρα της κλινικής δοκιμής, το 84% των ασθενών που συμμετείχαν στη θεραπεία κέρδισε τουλάχιστον μία γραμμή κοντινής όρασης, το 53% δύο ή περισσότερες γραμμές , το 22% τρεις γραμμές και το 12% τέσσερις γραμμές χωρίς την παραμικρή απώλεια της μακρινής διορθωμένης όρασης!

Μάλιστα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάντα και όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν την κλινική δοκιμή και δεν αποχώρησαν από τη μελέτη εξ αιτίας οιασδήποτε παρενέργειας ή δυσανεξίας.

«Είναι γεγονός ότι η νέα θεραπεία γεννά σημαντικές ελπίδες για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, η οποία αποτελεί το άγιο δισκοπότηρο της οφθαλμολογίας, αλλά και του καταρράκτη» αναφέρει ο διαπρεπής ο χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών κ. Βασίλειος Κοζομπόλης και συνεχίζει

«Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά αλλά ως συνήθως απαιτούνται περισσότερες κλινικές δοκιμές για να πιστοποιηθεί η ουσιαστική αποτελεσματικότητα αυτής της νέας θεραπευτικής πρότασης και η συνεισφορά της στην καθημερινή κλινική πράξη. Ωστόσο φαίνεται ότι έγινε το πρώτο βήμα και οι δυο αυτές οφθαλμολογικές παθήσεις σύντομα ίσως είναι κλινικά αντιμετωπίσιμες».

Μέχρι τότε όμως, όπως διευκρίνισε ο Έλληνας καθηγητής οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, θα πρέπει να παραμείνουμε στις υφιστάμενες θεραπευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Είτε αυτή γίνεται με LASER είτε με την χρήση των σύγχρονων ενδοφακών που τοποθετούνται κατά την διάρκεια της αφαίρεσης του καταρρακτικού φακού.

Οι υφιστάμενες μέθοδοι, σύμφωνα με τον κ Κοζομπόλη, έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τους και έχουμε πλέον εμπειρία εκατομμυρίων ασθενών που απολαμβάνουν βελτιωμένη ποιότητα ζωής χάρη σε αυτές τις τεχνικές.

Η ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ EV06

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την κλινική εφαρμογή της νέας επαναστατικής θεραπείας έγινε από τον Dr Lindstrom, ο οποίος είναι και στο ΔΣ της εταιρείας Encore Vision που κατασκεύασε την φαρμακευτική ουσία.

Πρόκειται για μια σύνθετη χημική ένωση που μπορεί να χορηγείται τοπικά υπό μορφή σταγόνων – κολλυρίου, η οποία σύμφωνα με την κατασκευάστρια φαρμακευτική εταιρεία είναι ικανή να αυξήσει την απολεσθείσα ευκαμπτότητα του φυσικού κρυσταλλικού φακού σε ασθενείς με πρεσβυωπία.

Η λύση του προβλήματος της πρεσβυωπίας είναι το άγιο δισκοπότηρο της οφθαλμολογίας διότι όλα τα άτομα από την ηλικία των 40 χρόνων και άνω αρχίζουν να παρουσιάζουν μειωμένη δυνατότητα καθαρής όρασης για τα κοντινά αντικείμενα.

Η ένωση αυτή συνίσταται στην παρουσία ενός χολινικού εστέρα του λιποϊκού οξέος 1,5% (EV06, Encore Vision) και είναι η πρώτη τοπική θεραπεία κατά της πρεσβυωπίας η οποία στοχεύει στην επαναφορά των φυσικών ιδιοτήτων του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού, ο οποίος με την πάροδο της ηλικίας καθίσταται σκληρότερος και λιγότερο εύκαμπτος ενώ παράλληλα αλλάζει και η εσωτερική του δομή, διαδικασία που είναι υπεύθυνη για την δημιουργία επίσης του καταρράκτη.

Η χρήση της σύνθετης αυτής χημικής ένωσης έδειξε ότι αποκαθιστά μερικώς τουλάχιστον ορισμένες από τις οπτικές ιδιότητες που χάνονται καθώς ο φυσικός φακός σκληραίνει με την ηλικία.

Επίσης ο χολινικός εστέρας του λιποϊκού οξέος 1,5% – το EV06 δηλαδή όπως προσωρινώς ονομάστηκε – μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση ή ακόμα και στην αναστροφή της δημιουργίας πυρηνικού καταρράκτη, δεδομένου ότι ο καταρράκτης προκαλείται από την ίδια διαδικασία που προκαλείται και η πρεσβυωπία.

Ο μηχανισμός δράσης έχει ως εξής στις βασικές του αρχές: Το EV06 στοχεύει στους δισουλφιδικούς δεσμούς που σχηματίζονται μεταξύ των πρωτεϊνών στον κρυσταλλικό φακό ως απάντηση στην οξειδωτική δράση και την υπεριώδη ακτινοβολία που σκληρύνουν και αλλοιώνουν τον φακό. Η συνυπάρχουσα χολίνη βοηθά την χημική ένωση να διεισδύσει στον κερατοειδή χιτώνα και να εισέλθει στο εσωτερικό του οφθαλμού όπου μετατρέπεται στο λιποϊκό οξύ και στο διϋδρολιποϊκό οξύ, τα οποία με τη σειρά τους διαλύουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς. Στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται είναι το αντίθετο από την θεραπεία διασύνδεσης που χρησιμοποιείται σε άλλες παθήσεις (πραγματοποιείται un-crossing του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού).

